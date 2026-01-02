افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز در کهگیلویه و بویراحمد طی ۲۴ ساعت گذشته

حمید طالبیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته میزان مصرف گاز در استان حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و این رقم به چهار میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب در روز رسیده است.
وی با اشاره به کاهش دما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان خواست با رعایت اصول صرفهجویی، شرکت گاز را در تأمین پایدار این انرژی یاری کنند.
مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: انتظار داریم همشهریان با تنظیم دمای وسایل گرمایشی، پوشیدن لباس گرم بدون افزایش دمای محیط، مسدود کردن دریچههای کولر و محلهای ورود هوای سرد بهویژه در اتاقهای خواب و همچنین استفاده صحیح و ایمن از تجهیزات گازسوز، در کاهش مصرف گاز مشارکت لازم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: رعایت این توصیهها نقش مهمی در پایداری شبکه گاز دارد و زمینه بهرهمندی عادلانه سایر هموطنان، بهویژه در استانهای مرزی، را فراهم میکند.
طالبیپور ابراز امیدواری کرد با همکاری و همراهی مردم، استان بتواند روزهای سرد سال را بدون مشکل و با تأمین ایمن و پایدار گاز پشت سر بگذارد.
