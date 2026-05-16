ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاستهای شرکت گاز استان در حوزه مدیریت مصرف اظهار کرد: توسعه زیرساختهای انرژی پاک و کاهش مصرف گاز طبیعی از مهمترین برنامههایی است که طی دو سال اخیر در کرمانشاه دنبال شده است.
وی با بیان اینکه استفاده از انرژی خورشیدی در دستور کار جدی قرار گرفته است، افزود: سال گذشته یک مجموعه تولید برق خورشیدی با ظرفیت ۵۰ مگاوات در استان راهاندازی شد تا بخشی از نیاز انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه ادامه داد: همزمان با اجرای این پروژه، طرح اصلاح و ارتقای عملکرد موتورخانهها نیز در نقاط مختلف استان اجرا شد و تعداد زیادی از مراکز اداری به سامانههای کنترل هوشمند دما مجهز شدند.
حسینی با اشاره به برنامههای سال جاری تصریح کرد: امسال تمرکز ویژهای بر مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف خانگی و صنایع بزرگ خواهیم داشت و برای این منظور از توان شرکتهای تخصصی فعال در حوزه انرژی استفاده میشود.
وی گفت: طبق برنامهریزی انجام شده، دهها هزار مشترک خانگی و تعدادی از واحدهای صنعتی بزرگ استان تحت پوشش طرحهای کاهش مصرف قرار میگیرند تا میزان هدررفت انرژی در این بخشها کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: برآوردها نشان میدهد اجرای این اقدامات میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف گاز و حفظ پایداری شبکه در روزهای سرد سال داشته باشد.
حسینی در ادامه از اجرای چند پروژه جدید در حوزه هوشمندسازی انرژی خبر داد و افزود: راهاندازی نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس، نوسازی تجهیزات گرمایشی فرسوده و توسعه سامانههای پایش دما از جمله طرحهایی است که امسال عملیاتی میشود.
وی اضافه کرد: نصب تجهیزات کنترلی در ایستگاههای گاز و استفاده از سامانههای هوشمند در ادارات، بخشی از برنامههای شرکت برای حرکت به سمت مدیریت نوین انرژی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: کاهش مصرف سوخت علاوه بر صرفه اقتصادی، نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست و تأمین پایدار انرژی برای مشترکان خواهد داشت.
