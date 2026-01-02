به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان نظرآباد با اشاره به میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، گفت: مولای متقیان مهربان‌ترین پدر برای بشریت است و سیره علوی، الگوی جامع محبت، عدالت و بصیرت برای همه انسان‌ها به‌ویژه جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وقایع تاریخی صدر اسلام، افزود: امیرالمؤمنین (ع) در جنگ صفین با دو سلاح به میدان آمدند؛ یکی شمشیر مالک اشتر و دیگری زبان روشنگر و بصیرت بخش عمار یاسر که نشان می‌دهد در کنار قدرت نظامی، جهاد تبیین و آگاهی‌بخشی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

امام‌جمعه نظرآباد در ادامه، سنت اعتکاف را از اسرارآمیزترین و عمیق‌ترین عبادات دانست و تصریح کرد: اعتکاف فرصتی برای خلوت باخدا، پالایش روح و بازگشت انسان به فطرت الهی است و می‌تواند در تقویت ایمان و بصیرت فردی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

مسیر پیشرفت علمی و فناوری کشور را بااقتدار ادامه دارد

محمدی با اشاره به دستاوردهای علمی کشور، اظهار کرد: پرتاب هم‌زمان سه ماهواره ایرانی، پیام روشنی از تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در باشگاه انحصاری قدرت‌های فضایی جهان دارد و نشان می‌دهد که کشور باوجود تحریم‌ها، مسیر پیشرفت علمی و فناوری خود را بااقتدار ادامه می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی، گفت: علامه مصباح، عمارِ استوار، بصیر و فداکار انقلاب اسلامی و ولایت بود که نقش مهمی در تبیین مبانی فکری و اعتقادی نظام اسلامی ایفا کرد.

خطیب جمعه نظرآباد همچنین با تجلیل از مقام شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: شهید سلیمانی باروحیه جهادی خود، باور «ما می‌توانیم» را جایگزین فرهنگ «نمی‌شود» و «نمی‌توانیم» کرد و در مکتب او، تبعیت از کلام رهبر معظم انقلاب اصل اساسی بود؛ به‌گونه‌ای که امام خامنه‌ای را سرآمد علمای جهان اسلام می‌دانست.

محمدی تأکید کرد: عزت ملی، عظمت، استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی را تا ابد مدیون تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و مجاهدت‌های بزرگ حاج قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امر او هستیم.

وی در پایان با اشاره به شرایط اخیر کشور گفت: مردم نجیب و شریف ایران تفاوت «گلایه» و «آشوب» را به‌خوبی می‌شناسند و هرگز در زمین دشمن بازی نمی‌کنند. همه باید هوشیار باشند، چراکه هدف اصلی دشمن، تجزیه، تضعیف و نابودی ایران اسلامی است.