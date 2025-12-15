ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۷:۰۰ روز دوشنبه گزارشی مبنی بر وقوع تصادف بین یک دستگاه خودروی تویوتا و پراید در محور آشخانه به جنگل گلستان روبهروی پمپ بنزین چمنبید به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان اعلام شد که بلافاصله تیم امدادی پایگاه چمنبید به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه ۴ نفر دچار سانحه شدند که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و ۳ نفر دیگر مصدوم شدند. نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومین را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی ادامه داد: پیکر فرد جانباخته و یکی از مصدومان محبوسشده، پس از رهاسازی با استفاده از ست تخصصی نجات، از داخل خودرو خارج و تحویل عوامل ذیربط شد.
