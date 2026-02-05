افتتاح یک مدرسه ۶ کلاسه در شهرستان چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مدرسه ۶ کلاسه محمد ابراهیم اسماعیلی در شهرستان چابهار، صبح پنجشنبه با حضور امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان چابهار، امام جمعه پلان و جمعی از مدیران و مسئولان شهرستان برگزار شد.

میثم لک‌زایی مدیرکل نوسازی مدارس استان در این مراسم ضمن تبریک ایام مبارک شعبانیه و دهه فجر اظهار داشت: توسعه فضاهای آموزشی استاندارد و ایمن یکی از اولویت‌های اصلی دولت در راستای تحقق عدالت آموزشی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رشد و شکوفایی دانش‌آموزان است.

وی افزود: این مدرسه با زیربنای ۱۰۴۸ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان و با مشارکت خیر نیک‌اندیش آقای محمد ابراهیم اسماعیلی احداث شده و امروز در اختیار دانش‌آموزان منطقه قرار گرفت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با قدردانی از نقش مؤثر خیرین مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: مشارکت ارزشمند خیرین در احداث فضاهای آموزشی جلوه‌ای روشن از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که نقش بسزایی در ارتقای شاخص‌های آموزشی به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار ایفا می‌کند.