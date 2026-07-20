حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مقررات مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی تا پایان سال ۱۴۰۵ بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور تعیین شده است.

بر این اساس، حقوق ورودی خودروهای برقی، بردافزا، هیبریدی و هیبریدی پلاگین برای ایرانیان مقیم خارج از کشور ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

همچنین حقوق ورودی خودروهای بنزینی بر مبنای حجم موتور به این شرح خواهد بود:

- خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۱۱۰ درصد

- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۱۲۰ درصد

- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۰ درصد

- خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۴۵ درصد

- خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد

بر اساس این مقررات، تعرفه خودروهای برقی و انواع خودروهای هیبریدی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با وجود تفاوت در نوع قوای محرکه، به‌صورت یکسان و معادل ۱۰۰ درصد تعیین شده و حقوق ورودی خودروهای بنزینی نیز با افزایش حجم موتور، به‌صورت پلکانی از ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد افزایش می‌یابد.

این تعرفه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور خواهد بود.