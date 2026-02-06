سلیمی: تردد مرزی کرمانشاه به مرز ۲ میلیون نفر رسید

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد مسافران از مرزهای استان کرمانشاه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموع تردد مسافران از مرزهای رسمی استان به یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۷۷۵ نفر رسیده که بیانگر نقش مهم کرمانشاه در ترددهای زیارتی و مسافرتی کشور است.

وی با تشریح سهم مرزهای فعال استان افزود: در این مدت، مرز خسروی با ثبت تردد یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۲۵۲ نفر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، همچنین مرز پرویزخان با ۲۷۲ هزار و ۶۲ نفر و مرز شوشمی با ۹۳ هزار و ۴۶۱ نفر در رتبه‌های بعدی تردد مسافران قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به ترددهای اربعین حسینی تصریح کرد: در اربعین امسال بیش از یک میلیون نفر از مرز خسروی تردد داشتند و با هماهنگی و همکاری مناسب همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، خدمات مطلوبی به زائران ارائه شد که رضایت گسترده آنان را به همراه داشت.

سلیمی ادامه داد: مرز خسروی در تمام طول سال پذیرای زائران عتبات عالیات است و با توجه به ظرفیت‌های زیرساختی و موقعیت راهبردی این مرز، آمادگی کامل برای میزبانی از زائران و مسافران از سراسر کشور وجود دارد.

وی از صدور رسمی رویه ورود و خروج خودروهای سواری و ناوگان حمل‌ونقل عمومی از مرز خسروی خبر داد و گفت: با آغاز تردد خودرویی از این مرز، امکان سفر زائران و مسافران به کشور عراق با خودروهای شخصی و اتوبوس فراهم شده که می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل سفرها ایفا کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تأکید کرد: در اربعین گذشته میزان تردد از مرز خسروی نسبت به سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشت و با اجرای طرح جدید تردد خودرویی، پیش‌بینی می‌شود آمار رفت‌وآمدها در ماه‌های آینده با رشد بیشتری همراه شود.

سلیمی در پایان به عوامل مؤثر در افزایش حجم سفرها اشاره کرد و افزود: بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل فرآیندهای تردد و همکاری مستمر دستگاه‌های مستقر در مرز خسروی از عوامل اصلی این روند رو به رشد است و تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات، حفظ امنیت و افزایش رضایتمندی مسافران و زائران با جدیت ادامه خواهد داشت.