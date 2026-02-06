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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

سلیمی: تردد مرزی کرمانشاه به مرز ۲ میلیون نفر رسید

سلیمی: تردد مرزی کرمانشاه به مرز ۲ میلیون نفر رسید

کرمانشاه - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از ثبت یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۷۷۵ تردد مسافر از مرزهای استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد مسافران از مرزهای استان کرمانشاه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموع تردد مسافران از مرزهای رسمی استان به یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۷۷۵ نفر رسیده که بیانگر نقش مهم کرمانشاه در ترددهای زیارتی و مسافرتی کشور است.

وی با تشریح سهم مرزهای فعال استان افزود: در این مدت، مرز خسروی با ثبت تردد یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۲۵۲ نفر بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، همچنین مرز پرویزخان با ۲۷۲ هزار و ۶۲ نفر و مرز شوشمی با ۹۳ هزار و ۴۶۱ نفر در رتبه‌های بعدی تردد مسافران قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به ترددهای اربعین حسینی تصریح کرد: در اربعین امسال بیش از یک میلیون نفر از مرز خسروی تردد داشتند و با هماهنگی و همکاری مناسب همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، خدمات مطلوبی به زائران ارائه شد که رضایت گسترده آنان را به همراه داشت.

سلیمی ادامه داد: مرز خسروی در تمام طول سال پذیرای زائران عتبات عالیات است و با توجه به ظرفیت‌های زیرساختی و موقعیت راهبردی این مرز، آمادگی کامل برای میزبانی از زائران و مسافران از سراسر کشور وجود دارد.

وی از صدور رسمی رویه ورود و خروج خودروهای سواری و ناوگان حمل‌ونقل عمومی از مرز خسروی خبر داد و گفت: با آغاز تردد خودرویی از این مرز، امکان سفر زائران و مسافران به کشور عراق با خودروهای شخصی و اتوبوس فراهم شده که می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل سفرها ایفا کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تأکید کرد: در اربعین گذشته میزان تردد از مرز خسروی نسبت به سال قبل ۱۳ درصد افزایش داشت و با اجرای طرح جدید تردد خودرویی، پیش‌بینی می‌شود آمار رفت‌وآمدها در ماه‌های آینده با رشد بیشتری همراه شود.

سلیمی در پایان به عوامل مؤثر در افزایش حجم سفرها اشاره کرد و افزود: بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل فرآیندهای تردد و همکاری مستمر دستگاه‌های مستقر در مرز خسروی از عوامل اصلی این روند رو به رشد است و تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات، حفظ امنیت و افزایش رضایتمندی مسافران و زائران با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6740751

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