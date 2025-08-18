خبرگزاری مهر، گروه استانها: اربعین ۱۴۰۴ به ایستگاه پایانی خود نزدیک میشود و این روزها مرز خسروی که در هفتههای گذشته شاهد اوجگیری سیل عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) بود، آرامآرام به فضای عادی بازمیگردد. اگر در روزهای نخست، موج زائران در گرمای طاقتفرسای مردادماه بیوقفه از گیتهای ورودی و خروجی عبور میکردند و جادههای منتهی به قصرشیرین و سرپلذهاب مملو از خودروهای شخصی، اتوبوسها و کاروانهای پیاده بود، امروز حجم ترددها به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ اما در دل این کاهش رفتوآمد، یک تجربه شیرین و موفق برای مردم استان کرمانشاه و متولیان برگزاری عملیات اربعین رقم خورده است.
امسال، خسروی بار دیگر نشان داد که میتواند نقش مهمی در مدیریت تردد میلیونها زائر ایفا کند. از ابتدای عملیات اربعین تا روزهای اخیر، همزمان با اعزام و بازگشت جمعیت انبوه عاشقان حسینی، تمامی دستگاهها از مرزبانی و نیروی انتظامی گرفته تا استانداری، هلالاحمر، شهرداریها، راهداری و دانشگاه علوم پزشکی، در قالب قرارگاههای مشترک و هماهنگ به میدان آمدند. نتیجه این همافزایی، ایجاد شرایطی بود که زائران بدون دغدغه و در کمترین زمان ممکن از مرز عبور کردند؛ آن هم در حالی که کمترین مشکل امنیتی، درمانی و ترافیکی گزارش شد.
مرز خسروی در سالهای گذشته همواره یکی از نقاط حساس در بحث تردد زائران بوده است؛ اما امسال با تلاش شبانهروزی مسئولان و مردم، تصویر متفاوتی از این مرز ثبت شد. عبور روان و سریع زائران، امنیت کامل مسیرها، امدادرسانی بهموقع در صورت بروز مشکلات پزشکی، تأمین آب آشامیدنی و خدمات رفاهی، همه و همه سبب شد تا خسروی در پایان عملیات اربعین ۱۴۰۴ کارنامهای درخشان و ماندگار از خود به جا بگذارد.
زائرانی که از این مرز بازگشتهاند، در گفتوگوهای مختلف بارها از نظم و آرامش حاکم بر تردد، برخورد صمیمانه نیروهای خدمترسان، و بهبود چشمگیر زیرساختها سخن گفتهاند. آنها خسروی را «مرزی امن، سریع و راحت» توصیف کردهاند؛ مرزی که نهتنها بار استان کرمانشاه بلکه بخشی از بار سنگین تردد اربعین کشور را نیز به دوش کشید و از آزمون بزرگ امسال سربلند بیرون آمد.
اکنون که ترددها کاهش یافته و جادهها خلوتتر شده است، فرصت مناسبی برای جمعبندی این تجربه گرانسنگ فراهم آمده است. تجربهای که نشان میدهد با مدیریت جهادی، همدلی مردم و مسئولان، و اتکا به ظرفیتهای مرز خسروی، میتوان یکی از بزرگترین عملیاتهای لجستیکی و انسانی سال را با موفقیت پشت سر گذاشت. بدون تردید، دستاوردهای امسال چراغ راهی خواهد بود برای برنامهریزیهای گستردهتر و بهتر در سالهای آینده تا مرز خسروی همچنان بهعنوان دروازهای امن و مطمئن برای عاشقان کربلا بدرخشد.
مرز خسروی امنترین و نزدیکترین مسیر اربعین با خدمات شبانهروزی برای زائران
منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه مرز خسروی در آئین اربعین حسینی، اظهار کرد: مرز خسروی ویژگیهای مهم و منحصر به فردی دارد که باعث اقبال زائران به این مرز شده است. شرایط آب و هوایی مناسب، نزدیکی به کاظمین، سامرا و کربلا و همچنین زیرساختهای مناسب از جمله این مزایا به شمار میروند.
وی افزود: از ابتدای آغاز آئین بزرگ اربعین حسینی، استان کرمانشاه با آمادگی ۱۰۰ درصدی در حال خدمترسانی به زائران شریف است و با جلسات متعدد و برنامهریزیهای دقیق، دغدغههای احتمالی زائران در زمینه حملونقل، خدمات شبانهروزی مواکب، پارکینگها، گیتهای خروجی و نرخ کرایهها برطرف شده است.
زیرساختهای حملونقل و جادهای اربعین
استاندار کرمانشاه با اشاره به آمادهسازی مسیرهای مواصلاتی گفت: مسیر حرکت زائران از مرکز کشور تا نقطه صفر مرزی در خسروی تماماً آزادراه و بزرگراه با کیفیت بالا و مناظر گردشگری است. امسال نیز بیش از ۲۵۰ کیلومتر روکش آسفالت و ۳۰۰ کیلومتر خطکشی و نصب علائم ایمنی انجام شده که موجب رضایتمندی زائران و کاهش چشمگیر تصادفات شده است.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، تهیه طرح جامع ترافیک اربعین بود که با استقبال سایر مرزها نیز مواجه شد. بر اساس این طرح و با همکاری مجموعه انتظامی استان، تاکنون هیچگونه گره ترافیکی در محورهای منتهی به مرز خسروی نداشتیم؛ به نحوی که در یک شب ۱۰۵ هزار تردد و ۱۵۰ هزار پارک خودرو بدون مشکل انجام شد.
حبیبی در ادامه به موضوع پارکینگها اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۸۰ نقطه پارکینگی با ظرفیت بیش از ۲۰۰ هزار خودرو تأمین شده است. بسیاری از این پارکینگها کمتر از ۵۰۰ متر با پایانه فاصله دارند و زائران میتوانند به راحتی خود را به گیتهای مرزی برسانند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی پارکینگها شناسنامهدار بوده و مجهز به بارکد الکترونیک هستند. به این ترتیب زائران در بازگشت، حتی در شرایط ازدحام شبانه، بهراحتی خودروهای خود را پیدا میکنند و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.
مواکب و دیپلماسی مرزی
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مواکب از مهمترین ظرفیتهای اربعین در استان هستند، گفت: بیش از ۳۰۰ موکب در مسیرهای ورودی تا مرز خسروی فعالیت داشتند که خدماتی همچون اسکان، پذیرایی و تأمین آب را بهطور شبانهروزی ارائه میداند. بخش قابل توجهی از این مواکب توسط برادران اهل سنت اداره میشود که نشان از وحدت و همدلی مردم استان دارد.
وی افزود: در آن سوی مرز و تا نزدیکی کاظمین نیز بیش از ۱۵۰ موکب عراقی به زائران خدمات ارائه میدهند و این پیوستگی در دو سوی مرز، جلوهای از همکاری و دیپلماسی مرزی میان ایران و عراق است.
حبیبی با اشاره به اهمیت حملونقل مرزی یادآور شد: شبکه حملونقل قوی و فعالی در دو سوی مرز در حال خدمترسانی به زوار است. نشستهای روزانه و مستمر با مسئولان عراقی موجب شده تا مشکلات احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن حل شود. علاوه بر این، با مذاکرات انجام شده، نرخ کرایهها در خاک عراق امسال حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.
افزایش گیتها و تسهیل تردد زائران
استاندار کرمانشاه تعداد گیتهای مرزی را ۱۸۰ عنوان کرد و گفت: این اقدام موجب شده زائران در کمتر از ۵ ثانیه از مرز عبور کنند و رضایتمندی بسیار بالایی داشته باشند.
وی افزود: کرمانشاه بزرگترین استان میزبان اربعین است؛ چرا که حدود ۶۰ درصد زائران اربعین از محورهای این استان عبور کرده و به سمت مرزهای خسروی و مهران حرکت میکنند. این خود افتخاری بزرگ برای استان کرمانشاه است که بتواند میزبان اصلی زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشد.
حبیبی با بیان اینکه طبق پیمایشها و بازدیدهای میدانی، میزان رضایتمندی زائران از خدمات مرز خسروی بسیار بالا بوده است، تأکید کرد: این رضایتمندی، علاوه بر مردم، از سوی مقامات کشوری حاضر در مرز نیز اعلام شده است. خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) را توفیقی بزرگ میدانیم و بر این باوریم که این فرصت ارزشمند، مسئولیتی خطیر است که با همدلی و هماهنگی همه دستگاهها باید به بهترین شکل ممکن انجام شود.
وی در پایان با قدردانی از رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان، امام جمعه کرمانشاه، شورای تأمین، شورای اداری و کمیتههای ستاد اربعین، همچنین حمایتهای وزیر کشور و معاونت امنیتی انتظامی وزارت کشور، خاطرنشان کرد: به لطف همکاری همه دستگاهها، امنیت، نظم و آرامش مطلوبی در مسیر حرکت زائران برقرار شده و امیدواریم این روند با قوت بیشتری ادامه داشته باشد تا در سالهای آینده شاهد افزایش کیفیت خدمات و حضور پرشورتر زائران در مرز خسروی باشیم.
ارائه خدمات گسترده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به بیش از ۲۰ هزار زائر اربعین در مرز خسروی
علی سروش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح خدمات ارائه شده به زائران اربعین حسینی در مرز خسروی، اظهار کرد: در ایام اوج تردد زائران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تمام ظرفیت وارد عمل شد و مجموعهای گسترده از خدمات درمانی، بهداشتی و آموزشی در مسیر زوار حسینی ارائه گردید.
وی با اشاره به استقرار سه بیمارستان سیار در نقاط مختلف مسیر، گفت: در مجموع ۱۷ مرکز خدمات جامعه سلامت از کنگاور تا خسروی به حالت آمادهباش کامل درآمدند. علاوه بر آن، چهار پایگاه ثابت در خسروی، هفت اتوبوس آمبولانس، ۱۱۶ دستگاه آمبولانس سبک و سنگین، دو فروند بالگرد اورژانس و ۹ کانکس بهداشتی و درمانی شامل اتاقهای درمان و اتاق سرد در منطقه فعال بودند.
سروش افزود: در این مدت ۹۸۴ بیمار بستری در مراکز درمانی تحت پوشش داشتیم که برای آنان ۱۵۵ عمل جراحی نیز انجام شد. همچنین بیش از هفت هزار و ۳۰ مورد خدمات سرپایی ارائه شد و دو مادر باردار نیز به طور ویژه تحت مراقبت قرار گرفتند.
بیش از ۱۱ هزار مورد درمان در محل
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به نقش پررنگ تیمهای فوریتهای پزشکی تصریح کرد: در مجموع ۱۱ هزار و ۲۳۳ مورد درمان در محل توسط اورژانس و اتوبوسهای آمبولانس صورت گرفت؛ یعنی بسیاری از بیماران به جای انتقال به بیمارستان، در همان محل توسط تیمهای سیار و پایگاههای بینراهی درمان شدند.
وی از بیماریابی و نمونهگیری گسترده خبر داد و گفت: ۸۷۷ نمونهگیری برای بیماریابی انجام شد و ۱۱۲۳ نفر در همان محل تحت درمان قرار گرفتند. همچنین در مجموع حدود ۲۰ هزار مراجعه و خدمت درمانی و بهداشتی در این ایام ثبت شده است.
سروش به موضوع گرمازدگی زائران اشاره کرد و گفت: در طول این مدت ۹۹۳ نفر دچار گرمازدگی شدند که تمامی آنان خدمات اورژانسی و درمانی دریافت کردند.
وی افزود: در حوزه آموزشهای بهداشتی نیز اقدامات گستردهای انجام گرفت. تیمهای ما از پیش از شروع اربعین تا روزهای اوج تردد، آموزشهای متنوعی برای زائران، موکبداران و حتی مردم محلی برگزار کردند که در مجموع بیش از ۱۶ هزار و ۹۴۵ نفر آموزش دیدند.
نظارت بهداشتی بر خدمات ارائه شده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه گفت: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون ۴۱۶ مورد آزمایش تخصصی در حوزه بهداشت انجام شد و در بخش نظارت بر آب و غذا نیز ۷۰۱ نمونهبرداری از آب و مواد غذایی صورت گرفت. علاوه بر این، ۶۷۴۲ مورد بازدید بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، ایستگاههای صلواتی و مراکز عرضه مواد خوراکی در سطح استان انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی این خدمات با هدف صیانت از سلامت زائران حسینی، جلوگیری از شیوع بیماریها و رسیدگی فوری به بیماران در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و خوشبختانه هیچ بحران جدی در حوزه بهداشت و درمان زائران در مرز خسروی گزارش نشد.
سروش در پایان با قدردانی از تلاش شبانهروزی کادر درمان و بهداشت گفت: اربعین حسینی فرصتی برای خدمت بیمنت است و همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با عشق به سیدالشهدا (ع)، در کنار زائران بودند تا این مسیر نورانی با آرامش و سلامت طی شود.
تردد بیش از ۹۸۰ هزار زائر از مرز خسروی
یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد زوار اربعین حسینی از مرز خسروی، اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر تا ۲۳ صفر سال جاری، در مجموع ۹۸۰ هزار و ۷۰۵ نفر زائر از این مرز تردد داشتهاند.
وی افزود: در این مدت، ۴۶۱ هزار و ۸۲۶ نفر از مرز خسروی وارد کشور عراق شدند و در مقابل، ۵۱۸ هزار و ۸۷۹ نفر از زائران پس از زیارت کربلای معلی از طریق همین مرز به کشور بازگشتند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه تردد زائران در این مدت به صورت روان و بدون هیچگونه مشکل خاصی انجام شد، بیان کرد: یکی از مهمترین دلایل این وضعیت مطلوب، آمادهسازی زیرساختهای راهداری و حملونقل جادهای در ماههای گذشته بوده است.
زیرساختهای راهداری کرمانشاه تردد روان را رقم زدند
خسروی ادامه داد: با تلاشهای شبانهروزی همکاران ما در حوزه راهداری، تمامی مسیرهای منتهی به مرز خسروی ایمنسازی و خطکشی شده و علائم و تابلوهای راهنمای مسیر نیز بهروزرسانی شد. همچنین پایگاههای راهداری در طول مسیر به حالت آمادهباش کامل درآمدند تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، سریع وارد عمل شوند.
وی با اشاره به نقش حملونقل جادهای در خدمترسانی به زوار، گفت: در ایام اربعین ناوگان حملونقل عمومی استان با ظرفیت کامل در اختیار زائران قرار گرفت و تلاش شد تا اتوبوسها، مینیبوسها و خودروهای سواری کرایهای در تمام ساعات شبانهروز آماده جابهجایی زائران باشند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: هماهنگی مستمر با پلیسراه، دستگاههای امدادی و مجموعه استانداری باعث شد امسال شاهد کمترین گره ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرز خسروی باشیم و زائران در آرامش خاطر سفر خود را انجام دهند.
خسروی با بیان اینکه مرز خسروی به عنوان قدیمیترین و نزدیکترین مسیر به کربلا همواره مورد توجه زائران بوده است، اضافه کرد: امسال نیز با فراهم شدن زیرساختها و برنامهریزی دقیق، شاهد افزایش حجم ترددها نسبت به سالهای گذشته بودیم که خوشبختانه مدیریت ترافیکی و خدمات جادهای به بهترین شکل ممکن انجام شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه همچنان آماده خدمترسانی به زوار عزیز است و تا پایان بازگشت کامل زائران، نیروهای ما در مرز خسروی و مسیرهای منتهی به آن حضور فعال خواهند داشت.
