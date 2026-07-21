خروج زائران از مرز خسروی از روز گذشته افزایش چشمگیری داشته است

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین آمار تردد زائران از مرز بینالمللی خسروی، اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم (۲۶ خرداد) تاکنون ۷۹ هزار و ۶۱۷ نفر از این مرز تردد کردهاند که از این تعداد ۳۷ هزار و ۶۱۷ نفر از کشور خارج شده و ۴۲ هزار نفر نیز از طریق مرز خسروی وارد کشور شدهاند.
وی با بیان اینکه تنها در روز دوشنبه ۲۹ تیرماه، چهار هزار و ۱۴۳ نفر از مرز خسروی تردد داشتهاند، افزود: از این تعداد سه هزار و ۲۲۷ نفر از مرز خارج و ۹۱۶ نفر نیز وارد کشور شدهاند. از روز گذشته روند خروج زائران از مرز خسروی نسبت به روزهای گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته و به تدریج شاهد رشد تردد زائران اربعین از این مرز هستیم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به نزدیک شدن به اربعین حسینی، تصریح کرد: هرچه به روز اربعین نزدیکتر شویم، روند تردد زائران نیز افزایش بیشتری خواهد داشت و پیشبینی میشود از ابتدای مردادماه این افزایش محسوستر باشد.
به گفته وی، با توجه به تجربه سالهای گذشته، احتمالاً دو پیک اصلی تردد در روزهای چهارشنبه تا جمعه هفته جاری و همچنین در پایان هفته آینده شکل خواهد گرفت. سلیمی همچنین تأکید کرد تمامی امکانات، زیرساختها و ظرفیتهای خدماتی در مرز خسروی و محورهای منتهی به آن برای تردد زائران فراهم است و خدمترسانی تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.
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