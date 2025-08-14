احمد جمشیدی، نماینده ستاد مرکزی اربعین در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌ها برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: ۲۰ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی در مسیرهای منتهی به مرز خسروی تجهیز و فعال شده‌اند و به‌صورت شبانه‌روزی خدمات مختلف به زائران ارائه می‌کنند.



وی افزود: علاوه بر این مجتمع‌ها، ایستگاه‌های موقت فروش و ارائه خدمات جانبی نیز ایجاد شده که بخشی از آن در امتداد طرح نوروزی و به‌صورت پیوسته در قالب طرح اربعین ادامه یافته است. نتیجه این اقدامات، کاهش ۵۶ درصدی تصادفات جاده‌ای در استان کرمانشاه نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته بوده که یک رکورد مهم و حاصل تلاش مشترک تمامی دستگاه‌های اجرایی است.



جمشیدی با اشاره به یک اقدام ابتکاری در استان گفت: یکی از دلایل اصلی تصادفات در بازگشت زائران، خستگی و خواب‌آلودگی است؛ به‌ویژه آنکه بیش از ۹۰ درصد ترددها از مرز خسروی با وسایل نقلیه شخصی انجام می‌شود. برای رفع این مشکل، ایستگاه‌های «خواب‌زدایی» در محورهای خروجی استان ایجاد شد تا رانندگان پس از استراحت کوتاه، مسیر خود را با هوشیاری ادامه دهند.



نماینده ستاد مرکزی اربعین در حوزه حمل‌ونقل عمومی نیز به آمار جابه‌جایی مسافران اشاره کرد و گفت: سهم حمل‌ونقل عمومی در سفرهای خروجی زائران تاکنون حدود ۷ درصد بوده و در مسیر بازگشت نیز حدود ۵ درصد ثبت شده است. از ابتدای اربعین تاکنون، ۲ هزار و ۷۸۸ سفر حمل‌ونقل عمومی در مسیر خروج انجام شده که معادل جابه‌جایی ۴۶ هزار نفر است و در مسیر ورود نیز تاکنون یک هزار سفر ثبت شده است.



وی با بیان اینکه تمامی ظرفیت حمل‌ونقل عمومی استان کرمانشاه در خدمت اربعین قرار گرفته، افزود: در این ایام بالغ بر ۱۸۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان فعال بوده و سهم قابل توجهی از جابه‌جایی‌ها را بر عهده داشته‌اند.



جمشیدی با اشاره به بازدید اخیر رئیس سازمان راهداری از مرز خسروی تصریح کرد: زیرساخت‌های این مرز به گونه‌ای است که امکان تردد روزانه ۴۰ هزار زائر را به سمت عتبات عالیات فراهم می‌کند و ظرفیت توسعه خدمات نیز وجود دارد.