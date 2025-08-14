یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین آمار و وضعیت تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۴۰۴، مجموع تردد روز گذشته از این مرز به ۷۰ هزار و ۱۹۷ نفر رسید که شامل ۵۳ هزار و ۱۵ مسافر ورودی و ۱۷ هزار و ۱۸۲ مسافر خروجی بوده است.



وی افزود: با احتساب آمار روز گذشته، مجموع تردد زائران اربعین از ابتدای مردادماه سال جاری تاکنون به ۸۰۸ هزار و ۵۹۲ نفر رسیده که نشان‌دهنده حجم بالای رفت‌وآمد در این گذرگاه مرزی است.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران، گفت: هم‌اکنون شاهد اوج‌گیری روند ورود زائران به کشور از طریق مرز خسروی هستیم و پیش‌بینی می‌شود امروز و فردا بالاترین آمار بازگشت زائران به ثبت برسد.



خسروی تصریح کرد: با توجه به این شرایط، تمام تمهیدات لازم برای مدیریت بازگشت زائران اندیشیده شده و آمادگی کامل برای خدمات‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل عمومی، راهداری، کنترل ترافیک و ارائه خدمات رفاهی وجود دارد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های امدادی، انتظامی و خدماتی انجام شده تا زائران پس از بازگشت از سفر معنوی خود، بدون دغدغه و با آرامش خاطر مسیر بازگشت را طی کنند.