۶۰ هزار زائر از ابتدای محرم از مرز خسروی تردد کردند

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم، برابر با ۲۶ خرداد، تا پایان روز ۲۱ تیر، در مجموع نزدیک به ۶۰ هزار نفر از پایانه مرزی خسروی تردد کردهاند که این آمار نشاندهنده افزایش رفتوآمد زائران با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی است.
وی با بیان اینکه طی این مدت ۳۳ هزار و ۸۳۰ نفر از طریق مرز خسروی وارد کشور شدهاند، افزود: همچنین ۲۶ هزار و ۱۰۷ نفر نیز از این مرز خارج شدهاند و ترددها در روزهای اخیر روندی صعودی به خود گرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به آمار تردد روز گذشته عنوان کرد: تنها در روز ۲۱ تیرماه، سه هزار و ۴۲۰ نفر از مرز خسروی عبور کردند که از این تعداد هزار و ۲۶۷ نفر از کشور خارج و دو هزار و ۱۵۳ نفر وارد کشور شدند.
سلیمی با تأکید بر اینکه هرچه به ایام اربعین نزدیکتر میشویم، حجم تردد زائران از مرز خسروی افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: بر اساس پیشبینیها، اوج تردد زائران از این مرز در چند روز منتهی به اربعین حسینی، سیزدهم مردادماه، رقم خواهد خورد.
وی با اشاره به آمادگی کامل زیرساختهای مرز خسروی برای میزبانی از زائران گفت: ناوگان حملونقل عمومی، محورهای مواصلاتی، مجتمعهای خدمات رفاهی و سایر امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین در این مرز آماده شده و تمهیدات لازم برای تسهیل تردد پیشبینی شده است.
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