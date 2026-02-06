به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد خاتمی در آیین عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته تهران (۱۷ بهمن) که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به فضای معنوی نیمه شعبان این روزهای کشور و میلاد مسعود امام زمان (عج)، اظهار داشت: اعتقادات به مهدویت، اعتقادی فراشیعی است و صرفا به تشیع اختصاص ندارد، بلکه اعتقادی بین‌المللی اسلامی و بالاتر از آن اعتقاد بین‌المللی الهیون عالم است، هر کس خدا را باور دارد، مهدی (عج) فاطمه را نیز باور دارد. پشتوانه این اعتقاد بیش از ۳۰۰ آیه و ۴۳۶ روایت است که تاویل به آقا بقیه‌الله العظم شده است؛ بیش از ۵۰۰ روایت خاتم الانبیاء محمد مصطفی (ص) ویژگی‌ها و صفات حضرت مهدی را بیان کرده است و در ۲ هزار روایت، امامان معصوم نیز از مهدی فاطمه گفته‌اند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه اعتقاد به مهدی موعود اعتقادی محکم و با زیربنای کامل است، افزود: یکی از علمای اهل سنت نیز سال‌ها پیش کتابی نوشت تحت عنوان «متواتر بودن نام مهدی موعود در کتاب‌های اهل سنت»؛ او اثبات کرد که روایات حضرت مهدی در کتب اهل سنت متواتر است و این نشان می‌دهد که این اعتقاد فراشیعی و بین‌المللی اسلامی است. ممکن است در جزئیات اختلافاتی داشته باشیم اما در اصل آن هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.

وی شیعه و سنی را در اصل اعتقاد به امام زمان (ع) مشترک دانست و خاطرنشان کرد: وجود مهدی موعود، محور وحدت است و نه تنها شیعه و سنی، بلکه اعتقاد الهیون جهان است. این اعتقادِ حق را باید به نسل‌های بعد منتقل کنیم و راه عشق به حضرت بقیة الله اعظم (ع) را به عنوان راهی استوار، محکم و درست ادامه و گسترش دهیم.

آیت الله خاتمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام سرتاپا فساد شاهنشاهی است، همچنین روز سربازان گمنام امام زمان (عج) را نیز در پیش داریم، به ویژه در شبه‌کودتای دی‌ماه گذشته، این عزیزان چه در وزارت اطلاعات و چه سازمان اطلاعات سپاه، خدمات زیادی ارائه کردند.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سالگرد حرکت عظیم همافران، بیان کرد: رژه آنان پیش امام راحل بسیار کارساز بود و کمر طاغوت را شکست، روز ۱۹ بهمن به نام عزیزان نیروی هوایی ثبت شده است که به گفته رهبر معظم انقلاب، در شرایط مختلف به ویژه در دوران دفاع مقدس آبروبخش‌ترین و درخشان‌ترین عملکرد ارتش را داشته‌اند.

وی با یادآوری اینکه سربازان ترامپ و نتانیاهو در اغتشاشات، ۳۵۰ مسجد را به آتش کشیدند، ادامه داد: به کوری چشم این دشمنان حضور مردم در مساجد پررنگ‌تر شده است و ان‌شاءالله مردم کمک می‌کنند که مساجد آبادتر از گذشته شود.

آیت الله خاتمی با اشاره به چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: در این مدت کارهای بزرگ و عظیمی انجام شد؛ خدمات بسیاری عرضه شد که زبان از گفتن آن عاجز است، همین که انقلاب توانست ایران را از بردگی آمریکا خارج کند، کمال افتخار است. امروز ایران سربلند و آقای خود است، ایران امروز تاثیرگذار در تمام جهان است، ممکن است برخی بگویند که مبالغه می‌کنم، اگر ما منزوی بودیم چرا این‌قدر فشار می‌آورند ما را منزوی کنند؟ همین که نمی‌توانند ما را منزوی کنند نشان از عظمت انقلاب اسلامی ایران است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به موفقیت‌های ۴۷ ساله ایران، تصریح کرد: در فتنه ۸۸، فتنه‌گران با عزاداران سیدالشهدا درافتادند، تهرانی‌ها به خاطر دارند که روز عاشورا تهران میدان جنگ شده بود و مردم ایران حماسه ۹ دی را آفریدند و در دهان دشمنان زدند. در این شبه‌کودتای اخیر نیز ۳۵ مسجد و ۲۰ حسینیه را به آتش کشیدند و به ۹ حوزه علمیه حمله کردند، امامزاده به آتش کشیدند، هشت طلبه را به آتش کشیدند و این یعنی مقابله با دین که راز شکست آنان است.

وی دومین عنصر پیروزی ۴۷ سال اخیر را حضور مردم در صحنه دانست و گفت: مردم حتی یک لحظه از نظام و انقلاب جدا نشدند و اصل پیروزی نظام و انقلاب اسلامی ایران همین حضور مردم در صحنه است. پس از انقلاب نیز با فتنه‌ها و کودتاهای بسیاری مواجه شدیم. دشمن همواره به دنبال مصادره مردم به نام خود بوده است، جمعیت میلیونی مردم در ۲۲ دی را دیدیم و من به اتکای این راهپیمایی می‌گویم که مردم به چه زبانی به شما بگویند که دروغ می‌گویید، چند نفر غرب‌زده و استحاله‌شده اطراف شما هستند که آنها را مردم حساب می‌کنید اما میلیون‌ها مردم را به حساب نمی‌آورید.

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه باید مردم را در صحنه حمایت نگه داشت، خاطرنشان کرد: مهمترین عامل برای نگه داشتن مردم در صحنه، حل مشکلات معیشت آنان است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه آرزوی دشمن این است که مردم در صحنه حضور نداشته باشند، افزود: آنها دروغ می‌گویند که مردم در صحنه حضور ندارند و این اقدام را از طریق فضای مجازی دنبال می‌کنند. کلید فضای مجازی در دست آمریکا و آمریکازده‌هاست و باید هم لجن‌پراکنی‌ کنند اما امروز میدان جهاد تبیین، فضای مجازی است و جوانان حزب‌اللهی باید در برابر این شبه‌کودتا حضور فعالی داشته باشند.

وی پیروی از ولایت فقیه را دیگر رمز مهم پیروزی انقلاب و نظام برشمرد و گفت: آنها که با قلم زهرآگین خود بیانیه می‌دهند بدانند که این مردم با ولایت بوده‌اند، هستند و خواهند ماند. رهبر انقلاب در عرصه هوا فضا کاری کرده است که از معدود کشورهایی باشیم که در باشگاه هوا فضا ورود کنیم.

آیت‌الله خاتمی درباره دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: انرژی هسته‌ای را برای بمب اتم نمی‌خواهیم، نه اینکه از آمریکا بترسیم بلکه چون دین ما می‌گوید که سلاح کشتار جمعی نداشته باشیم. اینکه کسی بگوید ما انرژی هسته‌ای نمی‌خواهیم مثل این است که ما نفت نمی‌خواهیم و خود را با هیزم گرم می‌کنیم.

وی اظهار داشت: قلم شکسته‌ای تعبیر می‌کند که سیاست‌های داهیانه رهبر جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های ویرانگر است، بشکند این قلم؛ بله این سیاست‌ها ویرانگر سیاست آمریکا و اسرائیل است که شما نمی‌خواهید، اما همین سیاست‌هاست که پیش‌برنده رشد و سعادت این ملت است.

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه مردم ایران دشمن را می‌شناسند و به موقع وارد می‌شوند، گفت: امروز دشمن، اصل نظام را هدف قرار داده است، ترامپ از یک سو اغتشاشات داخل ایران را تشویق می‌کند و از سوی دیگر داخلی‌ها به اموال مردم آسیب می‌زنند، مردم بیچاره ما چه کردند که ۳۰۰ خانه و ۲۰۰ مدرسه را به آتش کشیدید؟

وی ادامه داد: آن‌چنان که در جنگ احزاب، هم جبهه خارجی و هم جبهه داخلی شکست خوردند، در این جنگ نیز هم خارجی‌ها و هم داخلی‌ها شکست خواهند خورد.

آیت‌الله خاتمی در پایان با تاکید بر اینکه امروز دشمن، جای شهید و جلاد را عوض می‌کند، خاطرنشان کرد: کسانی با ۷۰ ضربه چاقو یک بسیجی را به شهادت رسانده‌اند، ژست مظلومیت می‌گیرند. آنها بیش از ۲ هزار انسان بی‌گناه را به شهادت رسانده‌اند و پس از آن در جشن نیمه شعبان، نمایش مظلومیت ایفا می‌کنند و می‌گویند، ما جشن نمی‌گیریم. اما مردم ایران بیدار هستند و بیدار خواهند ماند و در مقابل دشمنان خواهند ایستاد.