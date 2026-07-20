به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، رضا امامی مدیر منطقه ۳ عملیات انتقال گاز گفت: بخشی از قطعات مورد استفاده در تعمیرات اساسی و آمادهسازی مجدد شیرهای اطمینان که پیشتر تأمین آنها با چالشهایی همراه بود، با طراحی و ساخت از سوی نیروهای فنی منطقه، بومیسازی شده و به چرخه تولید بازگشته است.
وی شیرهای اطمینان را از تجهیزات کلیدی در فرایند بهرهبرداری دانست و افزود: حفظ آمادگی عملیاتی این تجهیزات، نقش بسزایی در افزایش ضریب ایمنی و پایداری تأسیسات انتقال گاز دارد.
مدیر منطقه ۳ عملیات انتقال گاز با بیان اینکه رویکرد اتکا به توان داخلی افزونبر افزایش سرعت تعمیرات، به ارتقای بهرهوری نیز منجر میشود، تصریح کرد: توسعه توانمندیهای فنی و بومیسازی قطعات تخصصی، یکی از راهبردهای اصلی این منطقه برای حفظ پایداری زیرساختهای انرژی کشور است که با جدیت دنبال میشود.
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