به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام صبح دوشنبه در نشست هماندیشی بانوان فعال و تأثیرگذار بخش کشاورزی آذربایجانشرقی اظهار کرد: زنان با تولید مواد غذایی سالم و ارگانیک، نقشی ارزشمند و جهادگرانه در تأمین امنیت غذایی جامعه دارند و لازم است زمینه حضور گستردهتر آنان در عرصه تولید و اقتصاد فراهم شود.
وی با اشاره به فعالیت کارگروه زنان روستایی و عشایری استانداری افزود: این کارگروه با تمرکز بر توانمندسازی، آموزش، ارتقای مهارتها و افزایش نشاط اجتماعی زنان روستایی، برنامههای متعددی را در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجانشرقی با بیان اینکه برخی مناطق روستایی با چالشهایی همچون محرومیت آموزشی و ازدواج زودهنگام دختران مواجه هستند، بر ضرورت همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی برای ارتقای شاخصهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در این مناطق تأکید کرد.
بنام از پیگیری ایجاد بازارچههای دائمی عرضه محصولات بانوان نیز خبر داد و گفت: مکاتبات و هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شده است و راهاندازی این بازارچهها در شهرستانها، ضمن حمایت از تولیدکنندگان، امکان عرضه مستقیم محصولات بانوان و حذف واسطهها را فراهم خواهد کرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه امنیت غذایی یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور است، خاطرنشان کرد: زنان به عنوان کنشگران اصلی این حوزه، میتوانند با تولید و ترویج مصرف غذاهای سالم و باکیفیت، نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه و تحقق امنیت غذایی ایفا کنند.
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