افتتاح ۲۰ واحد گلخانه خانگی در بخش مرکزی زابل

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح ۲۰ واحد گلخانه‌ای با حضور جمعی از مسئولان محلی برگزار شد. برای اجرای این طرح‌ها بیش از چهار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شده است.

علی ولایتی پور، فرماندار ویژه شهرستان زابل در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی ملزم به حمایت از متقاضیان ایجاد اشتغال هستند و باید با همکاری و هماهنگی، موانع و بروکراسی‌های اداری پیش‌روی سرمایه‌گذاران برطرف شود.

وی افزود: توسعه واحدهای تولیدی به‌ویژه در بخش کشاورزی و گلخانه‌ای نقش مهمی در رونق اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی دارد.

ولایتی پور اظهار کرد: هر واحد گلخانه خانگی به فضایی حدود ۲۹۹ متر مربع نیاز دارد و این مجتمع گلخانه‌ای در مجموع در زمینی به مساحت پنج هزار و ۹۸۰ متر مربع احداث شده است.

وی تصریح کرد: آب مورد نیاز این واحدها از طریق چاهک تأمین می‌شود و در راستای افزایش بهره‌وری منابع آبی، استفاده از روش‌های نوین کشاورزی و رعایت الگوی کشت جدید، کشت گلخانه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.