چین رقیب هواپیمای محرمانه آمریکا را به مدار زمین فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، چین سعی دارد در حوزه سیستم های چندبار مصرف مداری پیشرفت کند و در همین راستا یک هواپیمای فضایی آزمایشی به فضا فرستاد. به این ترتیب این کشور در رقابت آرام اما ادامه دار با آمریکا در حوزه پروازهای فضایی نظامی قدرتمندتر می شود.

این هواپیمای فضایی که بیشتر اوقات با هواپیمای X-۳۷B نیروی هوایی آمریکا مقایسه می شود روز شنبه به مدار زمین ارسال شد تا چهارمین ماموریت از این نوع را که از سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز شده، انجام دهد. تمام این پروازها از مقر پرتاب ماهواره جیوکوان و همراه موشک های مارچ-۲F انجام شدند که نشان می دهد استاندارد ساختار پرتاب به تدریج ارتقا می یابد.

هرچند مقامات چینی هنوز نام رسمی فضاپیما یا مشخصات فنی آن را اعلام نکرده اند، اما جمعیت علاقمندان به فضا از آن با نام «شنلونگ» یا» اژدهای الهی یاد می کنند که نشان دهنده محرمانگی و اهمیت استراتژیک آن است.

دولت چین ماموریت شنلونگ را به عنوان یک آزمایش فنی معرفی کرده و نه عملیات اجرایی. همچنین چین با دقت سعی دارد برنامه هواپیمای فضایی را محرمانه نگه دارد. رسانه های چینی اعلام کرده اند پرتاب این ابزار نشان دهنده یک مرحله دیگر از تایید فناوری برای فضاپیمای چندبار مصرف این کشور است و آن را بخشی از یک اقدام وسیع تر برای بهبود سیستم های مداری توصیف کرده اند.

طبق خبرگزاری رسمی شینهوا، این آزمایش با هدف فراهم کردن پشتیبانی فنی برای استفاده صلح آمیز از فضا انجام شده اما هیچ جزئیات دیگری در این باره فاش نشده است.

نخستین فضاپیمای چندبار مصرف آزمایشی چین در سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی به فضا پرتاب شد و دو روز را در مدار زمین ماند و در نهایت به سلامت در محل تعیین شده فرودآمد.