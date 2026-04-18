۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

چین شهر ماهواره ای راه اندازی می کند

به گفته یک رسانه چینی، هسته اصلی شهر ماهواره ای چین که به عنوان هابی برای تولیدکنندگان و اپراتورهای ماهواره ها ایجاد شده، در نیمه دوم ۲۰۲۶ میلادی تکمیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پرتاب های تجاری اکنون حدود ۶۰ درصد پرتاب های فضایی را تشکیل می دهند و تعداد زیادی از این شرکت ها سعی دارند سهام خود را در بازار عرضه کنند.

گائو ییبین مدیر دپارتمان تحقیقات استراتژیک از موسسه فیوچر آئرواسپیس معتقد است صنعت فضایی تجاری چین به ارزش چند هزار میلیارد یوان با تسریع تاییدیه های پرتاب، محلی سازی قطعات و تزریق مداوم سرمایه، بازار را به سمت استاندارد شدن حرکت می دهد.

تسریع اجرای سناریوهایی مانند ایجاد خوشه های ماهواره ای در مدار پایین زمین، اینترنت ماهواره ای، قدرت رایانش فضایی و یکپارچه سازی هوا-فضا-زمین ارتباطات ۶G نشان می دهد رشد این صنعت در ۲۰۲۶ میلادی ادامه می یابد.

شهر ماهواره ای پکن با حمایت از خوشه های صنعتی و توانمندسازی نیروهای مستعد، سرمایه و فناوری، از توسعه صنعت هوافضا پشتیبانی می کند.

کد مطلب 6803843
شیوا سعیدی

    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      کل دنیا دارد هوش مصنوعی و هوش اینترنتی خود را بالا میبرد ولی ما هنوز در قطعی اینترنتی هستیم، ما در سال ۲۰۲۶ اصلا به اینترنت بین المللی وصل نبودیم و داریم از کل دنیا عقب می افتیم.

