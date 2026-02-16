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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

توزیع ۲۲ سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند دامغان 

توزیع ۲۲ سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند دامغان 

دامغان- فرمانده سپاه دامغان از توزیع ۲۲ سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند شهرستان به خصوص در مناطق کمتر برخوردار خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد حسین پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری رزمایش ایران همدل در دامغان بیان کرد: یکی از محورهای این رزمایش، مواسات و همدلی مومنانه به خصوص کمک به نیازمندان و محرومان است.

وی با بیان اینکه یکی از بخش های این رزمایش اهدای کالاهای اساسی به نیازمندان است، افزود: در قالب این رزمایش، ۲۲ سری جهیزیه بین نوعروسان نیازمند شهرستان دامغان به خصوص در نقاط کمتر برخوردار توزیع شد.

فرمانده سپاه دامغان با بیان اینکه ارزش هر بسته از این جهیزیه ها یک میلیارد ریال برآورد می شود، ابراز کرد: این جهیزیه ها لوازم اساسی زندگی شامل یخچال، لباس شویی، اجاق گاز، جاروبرقی و ... هستند.

حسین پور با بیان اینکه کمک به نوعروسان و تازه دامادهای نیازمند و مناطق محروم برای آغاز زندگی مشترک محور این طرح است، تاکید کرد: این جهیزیه ها بین نیازمندانی که از قبل شناسایی شده بودند، توزیع شد.

کد مطلب 6750383

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