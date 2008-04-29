راکتور سوریه قابلیت تولید پلوتونیوم را داشت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"مایکل هایدن" پس از سخنرانی در دانشگاه جورج تاون در جمع خبرنگاران گفت : آنها ظرف یک سال پلوتونیوم کافی برای ساخت یک یا دو بمب را در تاسیسات اتمی خود به دست می ‌آوردند.

سخنان مایکل هایدن نخستین اظهارنظر یک مقام آمریکایی درباره ظرفیت و امکانات تولیدی تاسیساتی است که آمریکا مدعی است "یک راکتور اتمی به منظور تولید مواد قابل کاربرد در ساخت بمب هسته ای بوده است".

مقامهای اطلاعاتی و دولتی آمریکا طی روزهای گذشته ادعاهایی را مبنی بر اینکه سوریه با کمک کره شمالی در حال ساخت یک راکتور هسته‌ ای بوده، مطرح کردند.

آنها گفتند: این راکتور با الگوبرداری از راکتور تعطیل شده یانگ بیون در کره شمالی در حال ساخت بوده است.

این مقامخت مدعی شدند: راکتور سوریه تا زمان عملیاتی شدن تنها چند هفته یا چند ماه فاصله داشته است.

هفته گذشته مقامهای دولت آمریکا با ارائه گزارشی به کنگره این کشور ادعا کردند که تاسیسات بمباران شده توسط جنگنده های اسرائیلی در سپتامبر سال گذشته، شامل یک راکتور اتمی به منظور تولید پلوتونیوم بود که توسط کره شمالی در سوریه ساخته می ‌شد.

این در حالی است که سوریه و کره شمالی این ادعاهای منابع اطلاعاتی آمریکا را به شدت رد کرده اند.