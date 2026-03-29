۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

سد نسر تربت حیدریه ۱۰۰ درصد آبگیری شد 

سد نسر تربت حیدریه ۱۰۰ درصد آبگیری شد 

مشهد- فرماندار تربت‌حیدریه از آبگیری کامل سد تغذیه‌ای نسر خبر داد و بر ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شجاعی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت فعلی سد نسر، اظهار کرد: این سد در حال حاضر با ظرفیت کامل (۱۰۰ درصد) آبگیری شده و سرریز آن فعال است.

فرماندار تربت حیدریه با بیان اینکه سد نسر در دشت رخ واقع شده که با پدیده بیلان منفی آب زیرزمینی مواجه است، افزود: با وجود افزایش چشمگیر بارش‌ها در سال جاری، این میزان بارش هنوز نتوانسته کسری مخازن دشت‌های منطقه را به طور کامل جبران کند.

وی با تأکید بر لزوم سازگاری با شرایط کم‌آبی و اهمیت بهینه‌سازی مصرف آب، خواستار همکاری کشاورزان در مدیریت صحیح منابع آبی شد.

شجاعی بیان کرد: تداوم روند فعلی و عدم مدیریت صحیح مصرف، می‌تواند در بلندمدت تبعات جبران‌ناپذیری برای دشت‌های حاصل‌خیز منطقه به همراه داشته باشد.

گفتنی است؛ سد نسر که در بالادست روستای نسر احداث شده، با هدف تغذیه دشت رخ، کنترل سیلاب‌ها و بهبود راندمان انتقال آب در بخش کشاورزی ساخته شده است. این سد خاکی با هسته رسی، دارای ۳۳۰ متر طول تاج، ۱۵ متر ارتفاع، ۷ متر عرض تاج و ظرفیت ۵۰۰ هزار متر مکعب است. مساحت دریاچه سد نیز ۸ هکتار است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها