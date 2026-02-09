ثبت نام ۳۰ متقاضی برای تأسیس مدارس قرآنی غیردولتی در کردستان 

به گزارش خبرنگار مهر، یاسرعلی پناه پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان اظهار کرد: همزمان با آغاز فراخوان تأسیس مدارس قرآنی غیردولتی در کردستان، تاکنون بیش از ۳۰ نفر از علاقه‌مندان و فعالان حوزه قرآن کریم برای راه‌اندازی این مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ثبت‌نام اولیه خود را انجام داده‌اند.

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل راه‌اندازی مدارس قرآنی با تأکید بر حفظ قرآن کریم افزود: این اقدام در راستای اجرای ماده ۷۴ قانون برنامه هفتم توسعه و بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش انجام شده و هدف آن توسعه مدارس رسمی حفظ قرآن کریم است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان با بیان اینکه استان از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه فعالیت‌های قرآنی برخوردار است، تصریح کرد: وجود مساجد، دارالقرآن‌ها، حافظان و مربیان قرآنی و همچنین استقبال خانواده‌ها، زمینه مطلوبی را برای راه‌اندازی این مدارس فراهم کرده است.

علی‌پناه از تمامی علاقه‌مندان و فعالان قرآنی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشارکت در این طرح دعوت کرد و گفت: تأسیس مدارس قرآنی در چارچوب قوانین و شیوه‌نامه‌های مدارس غیردولتی، می‌تواند نقشی اثرگذار و ماندگار در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه ایفا کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به راه‌اندازی نخستین مدارس قرآنی غیردولتی در کردستان، ادامه داد: تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم، ارتقای جایگاه مدرسه به‌عنوان کانون تربیتی محله و توسعه تربیت قرآنی از اهداف اصلی این طرح است.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی استان با اشاره به شرایط عمومی متقاضیان خاطرنشان کرد: حداقل سن ۳۰ سال، داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن، تأهل برای مردان و سابقه کار آموزشی در بخش دولتی یا غیردولتی از جمله شرایط لازم برای متقاضیان است.

علی‌پناه اولویت راه‌اندازی مدارس قرآنی را مقطع ابتدایی و دوره اول متوسطه عنوان کرد و گفت: فعالیت این مدارس علاوه بر برنامه رسمی آموزشی، می‌تواند در ساعات فوق‌برنامه یا روزهای پنجشنبه نیز انجام شود.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان بهمن‌ماه با تکمیل فرم فراخوان از طریق سامانه اعلام‌شده، درخواست خود را به دبیرخانه اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی استان ارسال کنند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی کردستان در پایان تأکید کرد: مدارس قرآنی با رویکردی تلفیقی، ضمن اجرای برنامه‌های رسمی آموزش‌وپرورش، آموزش‌های تخصصی در حوزه قرائت، حفظ، مفاهیم، تدبر و سبک زندگی قرآنی را به دانش‌آموزان ارائه خواهند داد.