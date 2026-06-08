به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کشاورز ظهر دوشنبه در نکوداشت استاد «مصطفی رحماندوست» همزمان با اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوی در همدان، ضمن تجلیل از مقام ادبی و اخلاقی این شاعر، به سابقه آشنایی خود با وی اشاره کرد و گفت: حدود چهار دهه پیش، نخستین دیدار من با استاد رحماندوست رقم خورد و از همان سال‌های آغازین فعالیت ادبی، با دقت، حساسیت و سختگیری‌های حرفه‌ای وی در بررسی و ارزیابی آثار آشنا شدم.

وی با تأکید بر جنبه تربیتی این سختگیری‌ها تصریح کرد: ایراد گرفتن از یک اثر، نه به معنای توقف مسیر، بلکه فرصتی برای ارتقای کیفی و رشد شاعران و نویسندگان جوان است؛ رویکردی که استاد رحماندوست همواره در تعامل با نسل‌های مختلف نویسندگان و شاعران به بهترین شکل پیاده کرده است.

این شاعر برجسته کشور با اشاره به جایگاه فعلی ادبیات کودک و نوجوان در ایران افزود: اگر امروز این حوزه به عنوان شاخه‌ای جدی، اثرگذار و جریان‌ساز در ادبیات ایران شناخته می‌شود، این موفقیت مرهون تلاش افرادی است که با باور قلبی و تعهد کامل از این عرصه حمایت کردند و بدون شک، مصطفی رحماندوست یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترینِ این چهره‌ها است.

کشاورز در ادامه به ویژگی‌های شخصیتی رحماندوست پرداخت و خاطرنشان کرد: این استاد فرهیخته نه‌تنها در حوزه نویسندگی و شعر، بلکه در رفتار، منش، اخلاق حرفه‌ای و نحوه تعامل با جامعه نیز الگویی ارزشمند برای اهالی فرهنگ و ادب محسوب می‌شود.

وی افزود: همواره تلاش کرده‌ام با رصد شیوه زندگی، رفتار و نگاه استاد رحماندوست، از تجربیات گران‌بهای او در مسیر فعالیت‌های فرهنگی و ادبی بهره‌مند شوم.

این شاعر پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره به منظور نکوداشت این چهره ماندگار ادبیات کودک و نوجوان، نقش وی را در شکل‌گیری و اعتلای جریان ادبیات کودک در ایران بی‌بدیل و ستودنی عنوان کرد.