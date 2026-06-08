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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

«مصطفی رحماندوست» الگوی اخلاق حرفه‌ای در ادبیات کودک و نوجوان است

«مصطفی رحماندوست» الگوی اخلاق حرفه‌ای در ادبیات کودک و نوجوان است

همدان- شاعر پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان گفت: «رحماندوست» نه تنها در حوزه نویسندگی و شعر بلکه در رفتار، منش، اخلاق حرفه‌ای و نحوه ارتباط با مردم نیز الگویی ارزشمند برای اهالی فرهنگ بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کشاورز ظهر دوشنبه در نکوداشت استاد «مصطفی رحماندوست» همزمان با اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوی در همدان، ضمن تجلیل از مقام ادبی و اخلاقی این شاعر، به سابقه آشنایی خود با وی اشاره کرد و گفت: حدود چهار دهه پیش، نخستین دیدار من با استاد رحماندوست رقم خورد و از همان سال‌های آغازین فعالیت ادبی، با دقت، حساسیت و سختگیری‌های حرفه‌ای وی در بررسی و ارزیابی آثار آشنا شدم.

وی با تأکید بر جنبه تربیتی این سختگیری‌ها تصریح کرد: ایراد گرفتن از یک اثر، نه به معنای توقف مسیر، بلکه فرصتی برای ارتقای کیفی و رشد شاعران و نویسندگان جوان است؛ رویکردی که استاد رحماندوست همواره در تعامل با نسل‌های مختلف نویسندگان و شاعران به بهترین شکل پیاده کرده است.

این شاعر برجسته کشور با اشاره به جایگاه فعلی ادبیات کودک و نوجوان در ایران افزود: اگر امروز این حوزه به عنوان شاخه‌ای جدی، اثرگذار و جریان‌ساز در ادبیات ایران شناخته می‌شود، این موفقیت مرهون تلاش افرادی است که با باور قلبی و تعهد کامل از این عرصه حمایت کردند و بدون شک، مصطفی رحماندوست یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترینِ این چهره‌ها است.

کشاورز در ادامه به ویژگی‌های شخصیتی رحماندوست پرداخت و خاطرنشان کرد: این استاد فرهیخته نه‌تنها در حوزه نویسندگی و شعر، بلکه در رفتار، منش، اخلاق حرفه‌ای و نحوه تعامل با جامعه نیز الگویی ارزشمند برای اهالی فرهنگ و ادب محسوب می‌شود.

وی افزود: همواره تلاش کرده‌ام با رصد شیوه زندگی، رفتار و نگاه استاد رحماندوست، از تجربیات گران‌بهای او در مسیر فعالیت‌های فرهنگی و ادبی بهره‌مند شوم.

این شاعر پیشکسوت ادبیات کودک و نوجوان در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره به منظور نکوداشت این چهره ماندگار ادبیات کودک و نوجوان، نقش وی را در شکل‌گیری و اعتلای جریان ادبیات کودک در ایران بی‌بدیل و ستودنی عنوان کرد.

کد مطلب 6853910

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