سرمربی تیم ملی کاتا ایران انتخاب شد/ برنامه های تیم ملی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون، علیرضا معتضدی به عنوان سرپرست تیم ملی کاتا تا پایان مسابقات جهانی ۲۰۲۶ بوسنی و همچنین دبیر تیم ملی کاتا آقایان به مدت یک سال منصوب شد.

در متن حکم رئیس فدراسیون جودو برای علیرضا معتضدی آمده است:

«بنا به پیشنهاد رئیس کمیته کاتا و نظر به تجارب، تعهد و سوابق ورزشی و اجرایی ارزشمند شما، به موجب این حکم به عنوان دبیر و سرپرست تیم ملی کاتا بزرگسالان فدراسیون جودو منصوب می‌شوید.

امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری مسئولین فدراسیون، در پیش‌برد اهداف موفق و موید باشید. توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»

برنامه های تیم ملی کاتا ایران بررسی شد

در نشست مسئولان تیم ملی کاتا با رئیس فدراسیون جودو، برنامه های این تیم برای حضور در رویدادهای پیش رو بررسی شد.

محمدعلی نودهی سرمربی تیم ملی کاتا، محمدحسن سالاری رئیس هیات جودو استان قم و ملی‌پوش کاتا و علیرضا معتضدی سرپرست و دبیر تیم ملی کاتا ظهر امروز دوشنبه ۲۰ بهمن با آرش میراسماعیلی دیدار و درباره مسائل مربوط به کمیته کاتا و برنامه‌های تیم ملی کاتا گفتگو کردند.

در این دیدار برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی کاتا، هماهنگی‌های کمیته کاتا و حمایت فدراسیون از تیم بررسی شد. همچنین محمدعلی نودهی گزارشی از روند تمرینات را ارایه کرد و محمدحسن سالاری پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد تیم مطرح کرد. علیرضا معتضدی نیز برنامه‌های اجرایی و مدیریتی تیم را تشریح کرد.

آرش میراسماعیلی نیز در سخنانی بر اهمیت هماهنگی بین کمیته و تیم ملی و تقویت زیرساخت‌های تمرینی و مدیریتی تاکید کرد.

در پایان این نشست طرفین بر ادامه همکاری نزدیک برای ارتقای جایگاه ایران در مسابقات بین‌المللی تأکید کردند.

سرمربی تیم ملی کاتا ایران انتخاب شد

محمدعلی نودهی به عنوان سرمربی تیم ملی کاتا بزرگسالان ایران برای حضور در مسابقات جهانی بوسنی ۲۰۲۶ منصوب شد.

طی حکمی از سوی آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، محمدعلی نودهی با حفظ سمت به عنوان سرمربی تیم ملی کاتا آقایان منصوب شد.

در حکم رئیس فدراسیون جودو برای محمدعلی نودهی آمده است:

«بنا به تجارب، تعهد و سوابق ورزشی ارزشمند شما، به موجب این حکم به عنوان سرمربی تیم ملی کاتا بزرگسالان فدراسیون جودو منصوب می‌شوید.

امید است در سایه الطاف الهی و با همکاری مسئولین فدراسیون، در پیش‌برد اهداف موفق و موید باشید. توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستارم.»