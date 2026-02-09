بعثت کرمانشاه در خانه برابر مس کرمان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه و در چارچوب هفته بیست‌ویکم لیگ دسته اول فوتبال کشور (لیگ آزادگان)، دیدار دو تیم بعثت کرمانشاه و مس کرمان در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار شد که در پایان، تیم مس کرمان موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر میزبان خود را شکست دهد.

بعثت کرمانشاه که در هفته‌های اخیر نتوانسته نتایج مطلوبی کسب کند، در این مسابقه نیز نمایش کم‌نوسانی داشت و علی‌رغم استفاده از امتیاز میزبانی، نتوانست دروازه حریف را باز کند. در مقابل، تیم مس کرمان با بهره‌گیری از موقعیت‌های خود، دو بار به گل دست یافت و سه امتیاز این دیدار را کسب کرد.

با این شکست، تیم بعثت کرمانشاه با همان ۲۳ امتیاز در رده یازدهم جدول لیگ آزادگان باقی ماند و روند امتیازگیری این تیم همچنان با نوسان همراه است.

در شرایطی که بعثت طی چند هفته گذشته نتوانسته انتظارات را برآورده کند، طرفداران این تیم انتظار دارند تغییراتی در ترکیب و ساختار فنی تیم ایجاد شود. باید دید تصمیم مدیریت باشگاه در خصوص ادامه همکاری با میلاد میداوودی چه خواهد بود و آیا در نیمکت بعثت شاهد تغییراتی خواهیم بود یا خیر.

تیم بعثت کرمانشاه در هفته آینده رقابت‌های لیگ آزادگان باید در دیداری خارج از خانه به میدان برود و تلاش خواهد کرد با کسب نتیجه مناسب، از فشار نتایج اخیر خارج شود.