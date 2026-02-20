به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه شامگاه شنبه دوم اسفندماه، در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان تیم نیروی زمینی تهران خواهد بود؛ دیداری که با توجه به شرایط دو تیم در جدول، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بعثت کرمانشاه در حالی پا به این مسابقه می‌گذارد که در پنج دیدار اخیر خود متحمل چهار شکست شده و با ۲۳ امتیاز در رده دوازدهم جدول لیگ آزادگان قرار دارد؛ شرایطی که این تیم را بیش از پیش به کسب امتیاز در دیدار خانگی مقابل نیروی زمینی نیازمند کرده است.

در سوی مقابل، تیم نیروی زمینی تهران نیز با ۲۳ امتیاز، شرایطی مشابه بعثت دارد و تنها به دلیل تفاضل گل بهتر، یک پله بالاتر و در جایگاه یازدهم جدول ایستاده است؛ موضوعی که حساسیت این مسابقه را برای هر دو تیم دوچندان می‌کند.

این دیدار قرار است از ساعت ۱۹ روز شنبه دوم اسفندماه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار شود و کادر فنی بعثت امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران، بتواند حداکثر امتیاز این بازی را کسب کرده و از شرایط نامطلوب هفته‌های اخیر فاصله بگیرد.

با توجه به نزدیکی امتیازات دو تیم و تأثیر مستقیم نتیجه این مسابقه بر جایگاه آن‌ها در جدول، انتظار می‌رود دیدار بعثت کرمانشاه و نیروی زمینی تهران با حساسیت بالا و رقابتی نزدیک دنبال شود؛ دیداری که می‌تواند معادلات بخش میانی جدول لیگ دسته اول را دستخوش تغییر کند.