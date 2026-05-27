پیروزی ارزشمند بعثت کرمانشاه مقابل شناورسازی قشم در خانه

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارچوب رقابت‌های هفته بیست و ششم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در ورزشگاه آزادی این شهر به مصاف تیم شناورسازی قشم رفت و توانست حریف خود را با شکست مواجه کند.

نماینده فوتبال استان کرمانشاه در این مسابقه خانگی نمایشی کاملاً تهاجمی و مقتدرانه را از خود به نمایش گذاشت و در نهایت موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان شود و سه امتیاز حیاتی این مسابقه را به حساب خود واریز کند.

فوتبالیست‌های بعثت با ارائه یک بازی مالکانه و منسجم، جریان مسابقه را در دست گرفتند و با درخشش در خطوط مختلف، گام بلندی برای ارتقای جایگاه خود در جدول رده‌بندی و نزدیک شدن به اهداف پیش‌روی این فصل برداشتند.

این مسابقه در شرایطی برگزار شد که بر خلاف سایر دیدارهای لیگ در سراسر کشور، تیم بعثت از حضور هواداران پرشور و متعصب خود در استادیوم محروم بود، اما غیبت تماشاگران کرمانشاهی انگیزه‌های این تیم را کاهش نداد و کیفیت فنی بالایی را به نمایش گذاشتند.

کسب این نتیجه ارزشمند نشان داد که نماینده کرمانشاه علاوه بر آمادگی بالای تکتیکی و فنی، از نظر روحی و روانی نیز در شرایط مطلوبی قرار دارد و برای رویارویی با چالش‌های سخت در هفته‌های پایانی مسابقات کاملاً آماده است.