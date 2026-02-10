به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه همزمان با دهمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی، ۷۵ طرح برق‌رسانی در استان هرمزگان با اعتبار یک‌هزار و ۴۶۳ میلیارد ریال با حضور استاندار هرمزگان افتتاح شد.

این طرح‌ها شامل اجرای ۱۵۹ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۱۸ کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، ۸۸۶ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و ۷ کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی است. همچنین نصب و اصلاح ۳۸۶ دستگاه پست هوایی، اصلاح پنج دستگاه پست زمینی و نصب ۲۷۵ چراغ روشنایی معابر از دیگر اقدامات انجام‌شده در قالب این پروژه‌ها به شمار می‌رود.

در جزیره ابوموسی نیز طرح‌های مهمی از جمله راه‌اندازی ۹ دستگاه موتور الکتریکی فن، تعمیرات اساسی مولد شماره ۳، اصلاح شبکه فشار متوسط، فشار ضعیف و روشنایی معابر اجرا شده است.

علاوه بر این، اصلاح شبکه برق جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و فارور، تهیه و نصب تابلوهای سنکرون در این جزایر و اصلاح پست کلیدخانه جزیره لارک نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نصب تابلوی فشار ضعیف نیروگاهی به همراه تابلوی کامپکت در جزیره تنب کوچک و نصب انشعاب برق برای ۹ هزار و ۸۸۵ مشترک جدید از دیگر پروژه‌هایی است که همزمان با دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

اجرای این طرح‌ها با هدف افزایش پایداری شبکه برق، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی و پاسخگویی به رشد مصرف در مناطق شهری، روستایی و جزایر استان هرمزگان انجام شده است.