به گزارش خبرنگار مهر، امیر سیداحمد مهدی‌نژاد، فرمانده پدافند هوایی ارتش در شمال کشور، عصر پنجشنبه در یادواره شهدای هزار سنگر آمل با تبیین تفاوت بنیادین ارتش جمهوری اسلامی با ارتش‌های سلطه‌طلب غربی گفت: روح حاکم بر ارتش ایران، روحیه خدمت و فداکاری برای مردم است و این ویژگی مکتبی، سرمایه اصلی ما محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تحلیل‌های اتاق فکر دشمن علیه ایران افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی سه سناریوی کلیدی شامل ترور رهبری، ایجاد شکاف اجتماعی و فروپاشی نظامی را طراحی کرده بودند اما با بصیرت ملت و ایستادگی نیروهای مسلح، هر سه سناریو با شکست مفتضحانه‌ای مواجه شد.

فرمانده پدافند هوایی شمال کشور با بیان اینکه نبرد محدود اولیه به دستور فرماندهی کل قوا به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای تبدیل شد، تصریح کرد: نتیجه این تحول راهبردی، انهدام ۱۷ پایگاه نظامی ایالات متحده در منطقه توسط موشک‌های ایران بود. همچنین ما بیش از ۱۰۰ عملیات هوایی و موشکی دشمن را با موفقیت مهار و خنثی کردیم.

امیر مهدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود از نابودی کامل سامانه‌های پدافند پرتوی آمریکا در روزهای آغازین جنگ خبر داد و گفت: پس از ۴۷ سال، تنگه هرمز تحت کنترل کامل نیروهای مسلح ایران درآمد و این دستاورد، رویای استکبار برای تسلط بر منابع انرژی ایران را برای همیشه نقش بر آب کرد.

وی خاطرنشان کرد: آمار تجهیزات منهدم شده دشمن در جنگ اخیر شامل ۱۷۰ فروند هواپیما و پهپاد آمریکایی است.