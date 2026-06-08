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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۳

رأی پرونده «گلباران» با ۷ هزار شاکی به‌زودی صادر می‌شود

رأی پرونده «گلباران» با ۷ هزار شاکی به‌زودی صادر می‌شود

اهواز - رئیس کل دادگستری خوزستان از صدور قریب‌الوقوع رأی پرونده کثیرالشاکی «گلباران» با هفت هزار شاکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی در جریان بازدید از حوزه قضایی شهرستان دزفول و با حضور در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های کثیرالشاکی، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات انجام‌شده و اقدامات مؤثر قضات دادگستری شهرستان دزفول، رأی این پرونده در آینده‌ای بسیار نزدیک صادر خواهد شد.

وی در ادامه با حضور در شعب مختلف دادگاه‌های کیفری، حقوقی، انقلاب، صلح و کیفری یک مستقر در این شهرستان، به‌صورت چهره‌به‌چهره با قضات و کارکنان دیدار و گفت‌وگو کرد و در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و وضعیت عملکرد شعب قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری خوزستان در این بازدید همچنین بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی و ارائه خدمات مطلوب قضایی به شهروندان تأکید کرد.

کد مطلب 6854279

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