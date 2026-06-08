به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی در جریان بازدید از حوزه قضایی شهرستان دزفول و با حضور در شعبه رسیدگیکننده به پروندههای کثیرالشاکی، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات انجامشده و اقدامات مؤثر قضات دادگستری شهرستان دزفول، رأی این پرونده در آیندهای بسیار نزدیک صادر خواهد شد.
وی در ادامه با حضور در شعب مختلف دادگاههای کیفری، حقوقی، انقلاب، صلح و کیفری یک مستقر در این شهرستان، بهصورت چهرهبهچهره با قضات و کارکنان دیدار و گفتوگو کرد و در جریان روند رسیدگی به پروندهها و وضعیت عملکرد شعب قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری خوزستان در این بازدید همچنین بر تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم و کثیرالشاکی و ارائه خدمات مطلوب قضایی به شهروندان تأکید کرد.
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