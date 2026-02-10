کشف جسد دو مهاجر در نزدیکی رودخانه مرزی یونان و ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، شبکه ملی ERT یونان روز سه شنبه گزارش داد که مقامات یونانی اجساد دو مهاجر را در نزدیکی سواحل رودخانه اوروس، که مرز طبیعی بین یونان و ترکیه را تشکیل می‌دهد، پیدا کرده‌اند.

قربانیان، دو مرد که گمان می‌رود حدود ۲۰ و ۳۵ ساله باشند، در نزدیکی شهر دیدیموتیچو نزدیک رودخانه پیدا شدند.

کالبدشکافی برای تعیین علت دقیق مرگ انجام خواهد شد. به گفته منابع محلی، گمان می‌رود که این دو مرد پس از عبور از رودخانه بر اثر سرمازدگی ناشی از دمای پایین جان خود را از دست داده‌اند.

از سال ۲۰۱۵، یونان یکی از نقاط اصلی ورود مهاجران غیرقانونی و پناهندگان به اتحادیه اروپا بوده است. بیش از ۱ میلیون نفر در طول دهه گذشته به این کشور رسیده‌اند. در طول این سفرهای خطرناک، صدها نفر در دریا و ده‌ها نفر دیگر در منطقه رودخانه اِوروس جان خود را از دست داده‌اند.

داده‌های منتشر شده در ماه گذشته توسط آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا (فرانتکس) نشان داد که جریان مهاجرت نامنظم از طریق مسیر مدیترانه شرقی در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال قبل ۲۷ درصد کاهش یافته است.

آمار فرونتکس نشان می‌دهد که تقریباً ۵۱۴۰۰ ورود نامنظم در سال ۲۰۲۵ به یونان ثبت شده است.