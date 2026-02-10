  1. استانها
  2. قم
۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸

آیت الله مکارم شیرازی:

مردم به عنوان عبادت در راهپیمایی۲۲ بهمن شرکت کنند

مردم به عنوان عبادت در راهپیمایی۲۲ بهمن شرکت کنند

قم- مرجع تقلید شیعیان در پیامی روز ۲۲ بهمن را روز خجسته و ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: از همگان انتظار دارم که به عنوان یک عبادت در این برنامه شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید که به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن صادر شد به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۲۲ بهمن، روز خجسته و ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی، یادآور ایستادگی ملت مؤمن و انقلابی ایران در برابر ظلم و استبداد است.

در این روز که نماد عزت، استقلال و وحدت ماست، ملت شریف ایران با بصیرت و هوشیاری ، برای عزت و اقتدار کشور، با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن، وفاداری خود را به آرمان‌های امام راحل و انقلاب نشان می دهند.

اینجانب فرا رسیدن این روز مبارک را به ملت عزیز ایران تبریک گفته و از همگان انتظار دارم که به عنوان یک عبادت در این برنامه شرکت کنند.

دوام عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

کد مطلب 6745148
مهدی بخشی سورکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها