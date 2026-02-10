مردم به عنوان عبادت در راهپیمایی۲۲ بهمن شرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید که به مناسبت یوم الله ۲۲ بهمن صادر شد به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۲۲ بهمن، روز خجسته و ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی، یادآور ایستادگی ملت مؤمن و انقلابی ایران در برابر ظلم و استبداد است.

در این روز که نماد عزت، استقلال و وحدت ماست، ملت شریف ایران با بصیرت و هوشیاری ، برای عزت و اقتدار کشور، با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن، وفاداری خود را به آرمان‌های امام راحل و انقلاب نشان می دهند.

اینجانب فرا رسیدن این روز مبارک را به ملت عزیز ایران تبریک گفته و از همگان انتظار دارم که به عنوان یک عبادت در این برنامه شرکت کنند.

دوام عزت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته