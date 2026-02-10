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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

حریق یک پاساژ تجاری در تهرانسر؛ یک آتش‌نشان مصدوم شد

حریق یک پاساژ تجاری در تهرانسر؛ یک آتش‌نشان مصدوم شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از وقوع حریق یک پاساژ در تهرانسر خبر داد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از حریق یکی از پاساژهای تجاری تهران در تهرانسر خبر داد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۲:۴۴ ظهر امروز در تهرانسر، بلوار اصلی، نبش نهم از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه نردبان هیدرولیک به محل اعزام شدند.

حریق یک پاساژ تجاری در تهرانسر؛ یک آتش‌نشان مصدوم شد

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اظهار داشت: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و در حال حاضر آتش به‌طور کامل مهار شده است.

ملکی ادامه داد: این پاساژ چهارطبقه است و آتش‌سوزی در یک دفتر بیمه به مساحت تقریبی ۲۰ مترمربع در طبقه دوم رخ داده بود که خطر سرایت آن به سایر طبقات وجود داشت، اما با اقدام سریع و به‌موقع نیروهای عملیاتی از گسترش حریق جلوگیری شد.

حریق یک پاساژ تجاری در تهرانسر؛ یک آتش‌نشان مصدوم شد

وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این حادثه، شش نفر که در طبقات پاساژ گرفتار شده بودند توسط آتش‌نشانان نجات یافتند و یک نفر از نیروهای آتش‌نشانی نیز دچار مصدومیت شد.

کد مطلب 6745221

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