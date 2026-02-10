جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از حریق یکی از پاساژهای تجاری تهران در تهرانسر خبر داد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۲:۴۴ ظهر امروز در تهرانسر، بلوار اصلی، نبش نهم از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه نردبان هیدرولیک به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اظهار داشت: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و در حال حاضر آتش به‌طور کامل مهار شده است.

ملکی ادامه داد: این پاساژ چهارطبقه است و آتش‌سوزی در یک دفتر بیمه به مساحت تقریبی ۲۰ مترمربع در طبقه دوم رخ داده بود که خطر سرایت آن به سایر طبقات وجود داشت، اما با اقدام سریع و به‌موقع نیروهای عملیاتی از گسترش حریق جلوگیری شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در جریان این حادثه، شش نفر که در طبقات پاساژ گرفتار شده بودند توسط آتش‌نشانان نجات یافتند و یک نفر از نیروهای آتش‌نشانی نیز دچار مصدومیت شد.