محمدرضا باباحسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام چهار عملیات سنگین امداد و اطفای حریق در کمتر از ۲۴ ساعت توسط آتش‌نشانان این شهر خبر داد و گفت: نیروهای آتش‌نشانی با سرعت عمل و هماهنگی مطلوب، موفق به مهار حریق و نجات شهروندان شدند.

شهردار نسیم‌شهر اظهار کرد: آتش‌نشانان نسیم‌شهر امروز در چهار مأموریت جداگانه، با اقدام سریع و هماهنگی مثال‌زدنی، جان چند شهروند را نجات داده و از وقوع خسارات گسترده جلوگیری کردند.

وی با تشریح جزئیات این عملیات‌ها افزود: نخستین حادثه صبح امروز به وقوع پیوست که آتش‌نشانان با حضور به‌موقع، آتش‌سوزی را در کمترین زمان مهار و از سرایت آن به واحدهای همجوار جلوگیری کردند.

شهردار نسیم‌شهر دومین عملیات را حوالی ظهر دانست و تصریح کرد: در این حادثه، نیروهای امدادی با اقدامی غافلگیرانه و فداکارانه، موفق به نجات جان دو کارگر از میان شعله‌های آتش شدند.

باباحسینی ادامه داد: سومین مأموریت نفس‌گیر به نجات یک دختر ۱۳ ساله اختصاص داشت که خوشبختانه با واکنش سریع آتش‌نشانان، این نوجوان بدون هیچ آسیب جسمی از خطر رهایی یافت.

وی با اشاره به آخرین عملیات شب گذشته در خیابان شهدای سوم نسیم‌شهر گفت: در این حادثه که بر اثر آتش‌سوزی یک واحد تجاری رخ داد، نیروهای عملیاتی با حضور در کمترین زمان ممکن، مانع از سرایت حریق به مغازه‌های مجاور شده و خسارات وارده را به حداقل رساندند.

شهردار نسیم‌شهر با بیان اینکه چهار عملیات پیاپی در کمتر از ۲۴ ساعت بیانگر آمادگی، سرعت عمل و تعهد بالای نیروهای آتش‌نشانی است، خاطرنشان کرد: عملکرد امروز این نیروهای فداکار ثابت کرد که آتش‌نشانی صرفاً یک شغل نیست، بلکه عهدی انسانی برای حفظ جان و مال شهروندان است.

باباحسینی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه آتش‌نشانان تأکید کرد: توان عملیاتی و روحیه ایثار این نیروها، مایه افتخار مدیریت شهری و رضایت مردم نسیم‌شهر است.