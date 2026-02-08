حماس: تصمیمات جدید کابینه اسرائیل در کرانه باختری، پاکسازی نژادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیمات اخیر کابینه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، از جمله گشودن پرونده‌های ثبتی اراضی به نفع شهرک‌نشینان و هدف قرار دادن نهادهای محلی فلسطینی مانند شهرداری الخلیل، بخشی از «طرح الحاق عملی» کرانه باختری به اسرائیل است.

حماس همچنین از کشورهای عربی و اسلامی خواست تا با قطع روابط با رژیم صهیونیستی و اخراج سفرای آن، در برابر تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری به‌عنوان یک واقعیت، موضعی واحد و عملی اتخاذ کنند.

در پایان، این جنبش از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواست برای مهار تجاوزگری رژیم صهیونیستی و محاکمه آن به‌خاطر جنایات مستمر علیه ملت فلسطین، اقداماتی واقعی و موثر انجام دهند.

گفتنی است که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز مجموعه‌ای از تصمیم‌های جدید را در ارتباط با کرانه باختری تصویب کرده است که شامل لغو یک قانون اردنی و گسترش شهرک‌سازی می‌شود.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کابینه اسرائیل قانونی اردنی را که فروش زمین به یهودیان در کرانه باختری را ممنوع می‌کرد، لغو کرده است. این قانون مربوط به دوره حاکمیت اردن بر کرانه باختری پیش از اشغال این منطقه در سال ۱۹۶۷ بوده است.

کابینه امنیتی اسرائیل همچنین با تصمیماتی برای توسعه شهرک‌سازی در کرانه باختری موافقت کرد.