ارتباط مستمر با زایران از مطالبات رهبری در موضوع راهیان نور است

به گزارش خبرگزاری مهر، صد و بیست و سومین نشست شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور پنجشنبه ۲۶ بهمن با حضور جمعی از اعضای این شورا در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
سردار بهمن کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و رییس ستاد مرکزی راهیان نور کشور در این جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، روز پاسدار و روز جانباز، به برگزاری باشکوه راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن اشاره کرد و با بیان اینکه ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی با حضور پرشور خود در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، بار دیگر محاسبات، پیشبینیها و نقشههای شوم دشمنان را نقش بر آب کردند، گفت: ما باید قدردان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم شریف کشورمان باشیم که با حضور بهموقع و پرشور خود در بزنگاهها و میادین حساس، ثابت میکنند که همیشه مدافع حقیقی نظام اسلامی و ولایتفقیه هستند.
وی انقلاب اسلامی را ثمره حضور مردم و جانفشانی شهدای والامقام دانست و گفت: پیروزی در دفاع مقدس را مدیون عنایت خداوند متعال، رهبری بینظیر حضرت امام خمینی (ره)، حضور حماسی مردم و از جانگذشتگی جوانان غیور کشور هستیم.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: یکی از مهمترین افتخارات جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، این است که این نظام تقریباً سالی یک بار انتخابات برگزار کرده و همه ارکان نظام اسلامی از رهبری گرفته تا شورای شهر و روستا توسط مردم انتخاب میشوند.
وی دعوت به حضور و مشارکت در انتخابات را وظیفهای همگانی عنوان کرد و افزود: ملت همیشه در صحنه ایران بار دیگر با حضور حداکثری خود در انتخابات پیشرو، سیلی محکمی بر چهره دشمنان یاوهگو خواهند زد و انشاءالله انتخابات پرشوری خواهیم داشت.
سردار کارگر با تأکید بر اینکه حضور و فعالیت در صحنههای مهمی همچون انتخابات و راهپیمایی به نیابت از شهداست، گفت: ما در شرایط جنگ فرهنگی و شناختی قرار داریم که این نوع جنگ نیاز به اطلاعات و آگاهی دارد.
وی افزود: همه ما باید در هر جایگاهی که هستیم، هم باید اطلاعات و دانش خود را ارتقا دهیم و هم مردم را به حضور در صحنههای مهمی همچون انتخابات و راهیپماییها دعوت و ترغیب کنیم.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هدف دشمن را ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی دانست و با بیان اینکه در طول ۴۵ سال گذشته علیرغم تحریمهای ظالمانه، روز به روز به توفیقات جمهوری اسلامی افزوده شده است، گفت: ما باید این توفیقات را برای نسلهای جدید تبیین و تشریح کنیم که در این رابطه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاهها و نهادهای متولی، وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
وی در ادامه به نقش مبلغین و خادمین راهیان نور در تشویق و ترغیب مردم بهویژه نسل جوان به مشارکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: ما در ستاد مرکزی راهیان نور کشور بهدنبال طرح مسائل سیاسی و اقتصادی نیستیم؛ اما اگر جوانی از ما در خصوص این مسائل سوال کرد، باید پاسخ منطقی برای سوال آنها داشته باشیم که این امر مستلزم بالا بردن آگاهی و دانش است.
سردار کارگر امیدآفرینی در جامعه را سلاح کارآمد و نقطه مقابله با ترفند و حیله القای ناامیدی دشمنان دانست و با تأکید بر اینکه اردوهای راهیان نور فرصتی مناسب برای ایجاد امید، بهویژه در میان جوانان و معرفی پیشرفتهای کشور در حوزههای مختلف است، گفت: در اینخصوص، راویان و مبلّغین دفاع مقدس حاضر در کاروانهای راهیان نور باید از دستاوردها و پیشرفتهای کشور آگاهی یابند و آنها را به بهترین و شیواترین روش ممکن ارائه کنند.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در پایان با اشاره به اهمیت تدوین نقشه راه شبکه تداوم ارتباط با مخاطبین راهیان نور گفت: یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع راهیان نور، ارتباط مستمر با زائران است که باید در راستای تحقق مطالبه راهبردی معظمله، گامهای اساسی برداشته شود.
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