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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

سردار کارگر مطرح کرد؛

ارتباط مستمر با زایران از مطالبات رهبری در موضوع راهیان نور است

ارتباط مستمر با زایران از مطالبات رهبری در موضوع راهیان نور است

رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: یکی از مطالبات رهبر انقلاب در موضوع راهیان نور، ارتباط مستمر با زایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صد و بیست و سومین نشست شورای سیاست‌گذاری راهیان نور کشور پنج‌شنبه ۲۶ بهمن با حضور جمعی از اعضای این شورا در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

سردار بهمن کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و رییس ستاد مرکزی راهیان نور کشور در این جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، روز پاسدار و روز جانباز، به برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن اشاره کرد و با بیان اینکه ملت بصیر و انقلابی ایران اسلامی با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، بار دیگر محاسبات، پیش‌بینی‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کردند، گفت: ما باید قدردان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم شریف کشورمان باشیم که با حضور به‌موقع و پرشور خود در بزنگاه‌ها و میادین حساس، ثابت می‌کنند که همیشه مدافع حقیقی نظام اسلامی و ولایت‌فقیه هستند.

وی انقلاب اسلامی را ثمره حضور مردم و جانفشانی شهدای والامقام دانست و گفت: پیروزی در دفاع مقدس را مدیون عنایت خداوند متعال، رهبری بی‌نظیر حضرت امام خمینی (ره)، حضور حماسی مردم و از جان‌گذشتگی جوانان غیور کشور هستیم.

رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: یکی از مهم‌ترین افتخارات جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، این است که این نظام تقریباً سالی یک بار انتخابات برگزار کرده و همه ارکان نظام اسلامی از رهبری گرفته تا شورای شهر و روستا توسط مردم انتخاب می‌شوند.

وی دعوت به حضور و مشارکت در انتخابات را وظیفه‌ای همگانی عنوان کرد و افزود: ملت همیشه در صحنه ایران بار دیگر با حضور حداکثری خود در انتخابات پیشرو، سیلی محکمی بر چهره دشمنان یاوه‌گو خواهند زد و ان‌شاءالله انتخابات پرشوری خواهیم داشت‌.

سردار کارگر با تأکید بر اینکه حضور و فعالیت در صحنه‌های مهمی همچون انتخابات و راهپیمایی به نیابت از شهداست، گفت: ما در شرایط جنگ فرهنگی و شناختی قرار داریم که این نوع جنگ نیاز به اطلاعات و آگاهی دارد.

وی افزود: همه ما باید در هر جایگاهی که هستیم، هم باید اطلاعات و دانش خود را ارتقا دهیم و هم مردم را به حضور در صحنه‌های مهمی همچون انتخابات و راهیپمایی‌ها دعوت و ترغیب کنیم.

رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هدف دشمن را ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی دانست و با بیان اینکه در طول ۴۵ سال گذشته علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه، روز به روز به توفیقات جمهوری اسلامی افزوده شده است، گفت: ما باید این توفیقات را برای نسل‌های جدید تبیین و تشریح کنیم که در این رابطه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌ها و نهادهای متولی، وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

وی در ادامه به نقش مبلغین و خادمین راهیان نور در تشویق و ترغیب مردم به‌ویژه نسل جوان به مشارکت در انتخابات اشاره کرد و گفت: ما در ستاد مرکزی راهیان نور کشور به‌دنبال طرح مسائل سیاسی و اقتصادی نیستیم؛ اما اگر جوانی از ما در خصوص این مسائل سوال کرد، باید پاسخ منطقی برای سوال آن‌ها داشته باشیم که این امر مستلزم بالا بردن آگاهی و دانش است.

سردار کارگر امیدآفرینی در جامعه را سلاح کارآمد و نقطه مقابله با ترفند و حیله القای ناامیدی دشمنان دانست و با تأکید بر اینکه اردوهای راهیان نور فرصتی مناسب برای ایجاد امید، به‌ویژه در میان جوانان و معرفی پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف است، گفت: در این‌خصوص، راویان و مبلّغین دفاع مقدس حاضر در کاروان‌های راهیان نور باید از دستاوردها و پیشرفت‌های کشور آگاهی یابند و آن‌ها را به بهترین و شیواترین روش ممکن ارائه کنند.

رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در پایان با اشاره به اهمیت تدوین نقشه راه شبکه تداوم ارتباط با مخاطبین راهیان نور گفت: یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در موضوع راهیان نور، ارتباط مستمر با زائران است که باید در راستای تحقق مطالبه راهبردی معظم‌له، گام‌های اساسی برداشته شود.

کد مطلب 6025686

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