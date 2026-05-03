غیاثی: ملت ایران مسیر عزت و مقاومت را ادامه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم غیاثی ظهر یکشنبه در بزرگداشت ۶۷ معلم شهید جنگ رمضان در مشهد مقدس اظهار کرد: مردم ایران همانند گذشته با درک درست از شرایط، حضوری مؤثر در حمایت از نیروهای مسلح و آرمان‌های انقلاب اسلامی دارند و مسیر عزت، مقاومت و اقتدار را ادامه می‌دهند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) بیان کرد: خداوند را شاکرم که در این ایام توفیق حاصل شد در جمع خواهران و برادران عزیز حضور پیدا کنم و از نزدیک از تلاش‌های معلمان عزیز تقدیر به عمل آید.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: امروز شرایط، شرایطی خاص است، اما بحمدالله مردم ما همانند گذشته به‌درستی شرایط را فهم کرده‌اند و حضور مؤثر خود را در پشتیبانی از نیروهای مسلح نشان داده‌اند.

غیاثی با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار کشور ادامه داد: ما بیش از دو راه در پیش نداریم؛ یا باید در برابر اراده دشمن تسلیم شویم، یا اینکه قدرتمند، قوی و استوار در مسیر خود پیش برویم. خط مشی‌ای که امام راحل عظیم‌الشأن و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب برای ما ترسیم کرده‌اند، این است که همواره باید مقتدر و نیرومند باشیم و هرگز مرعوب دشمنان نظام و انقلاب نشویم.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) تصریح کرد: امروز نیز بحمدالله مسئولان، مردم عزیز، نیروهای مسلح و در رأس همه، امام جامعه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، همین مسیر را با قدرت دنبال می‌کنند.

وی جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و مردم مؤمن و انقلابی را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برشمرد و گفت: خداوند را به خاطر همه نعمت‌هایی که به ما ارزانی داشته شاکریم؛ نعمت جمهوری اسلامی ایران، نعمت ولایت فقیه و نعمت مردم عزیز و خوب‌مان.

غیاثی ابراز امیدواری کرد که ملت ایران بتواند همانند حوادث و فتنه‌های بزرگ گذشته، با عنایت الهی از شرایط فعلی نیز عبور کند و این مسیر را در راستای زمینه‌سازی برای ظهور حضرت حجت(عج) ادامه دهد.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) برای خدمتگزاران نظام اسلامی آرزوی توفیق کرد و گفت: امیدواریم در کنار هم بتوانیم این مسیر را با قدرت پشت سر بگذاریم و در مسیر انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند آن ثابت‌قدم بمانیم.