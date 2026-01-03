به گزارش خبرگزاری مهر، امروز صبح محدوده تنگه هرمز وقوع مه رقیق صبحگاهی و در ساعات بعدازظهر و شب در خلیج فارس تا غرب تنگه هرمز افزایش باد پیش بینی می‌شود.

امروز در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش باد جنوب غربی- شمال غربی، دریا در سواحل و جزایر خلیج فارس تا غرب تنگه هرمز (با تاکید بر مناطق دریایی پارسیان، بندر لنگه، کیش، لاوان، سیری و ابوموسی) نسبتاً مواج خواهد بود.

یکشنبه، دریا در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز (مناطق دریایی پارسیان، بندر لنگه، کیش، لاوان، سیری، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک تا غرب قشم) با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب غربی - شمال غربی مواج خواهد شد.

وقوع گرد و غبار و کاهش کیفیت وضع هوا نیز در این مناطق دریایی و نواحی غربی استان محتمل خواهد بود. بیشینه سرعت باد در روز شنبه به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه سرعت باد در روز یکشنبه گاهی به بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به محدوده ۲۰۰ سانتی متر خواهد رسید.

توصیه می‌شود: ضمن اجتناب از تردد شناورهای سبک و صیادی در مناطق ذکر شده، تمهیدات لازم در بنادر و اسکله‌های استان صورت بپذیرد.

طی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۵ و ۱۶ دی، وزش باد نسبتاً شدید شمال شرقی (باد محلی نعشی) در برخی نقاط شمالی، مناطق شرقی (رودان، میناب، سردشت بشاگرد، سیریک و جاسک)، مناطق مرکزی استان، تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان و مناطق شرقی خلیج فارس پیش بینی می‌شود و بروز گرد و غبار، کاهش میدان دید افقی، کاهش کیفیت وضع هوا و مواج شدن دریا مورد انتظار است.

توصیه می‌شود: با توجه به وقوع اختلال در ترددهای دریایی تمهیدات لازم در بنادر استان به منظور تردد ایمن شناورها صورت بپذیرد.

خصوصاً سالمندان، بیماران قلبی و ریوی از تردد غیر ضرور اجتناب نمایند.

با توجه به کاهش میدان دید افقی در برخی نقاط، از ترددهای غیر ضرور در جاده‌های نیمه شرقی استان پرهیز شود.

به لحاظ دمایی ۱ تا ۳ درجه کمینه دما در برخی نقاط استان روند افزایشی خواهد داشت و از اواسط هفته تا روزهای پایانی هفته، کاهش محسوس کمینه دما خصوصاً در مناطق شمالی و ارتفاعات مورد انتظار است.