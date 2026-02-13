آموزشگاه ۶ کلاسه خیّرساز در چناران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود غریب صبح جمعه در جلسه شورای آموزش و پرورش چناران با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان در حوزه‌های علمی و فرهنگی، بر ضرورت رفع محدودیت‌های فضای فیزیکی مراکزی همچون پژوهش‌سرا که در مکان استیجاری مستقر است، تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت خیّران و همراهی دستگاه‌ها برای ایجاد فضاهای درخور شأن دانش‌آموزان شد.

فرماندار چناران با اشاره به وجود دانش‌آموزان مستعد در سطح ملی و بین‌المللی، از جمله دانش‌آموز هنرستان امام رضا(ع) در حوزه طراحی سایت، شناسایی هدفمند استعدادها به‌ویژه در میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار را اولویت پژوهش‌سرا دانست و بر ارائه آمار دقیق شناسایی، جذب و حمایت در گزارش‌های آتی تأکید کرد.

وی فعال‌سازی انجمن‌های علمی و پژوهشی دانش‌آموزی را یکی از شاخص‌های موفقیت آموزش و پرورش عنوان کرد و خواستار تدوین نقشه راه علمی و پژوهشی شهرستان ویژه سال ۱۴۰۵ شد

در ادامه هادی صابری، مدیر آموزش و پرورش چناران نیز در این جلسه از افتتاح آموزشگاه شش کلاسه خیّرساز در منطقه پردیس خبر داد و گفت: این پروژه با مشارکت خیّر، بهروزنیا و با اعتبار ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده و اداره کل نوسازی مدارس نیز در بخش محوطه‌سازی، دیوارکشی و مسائل بهداشتی مشارکت مؤثر داشته است.

مدیر آموزش و پرورش چناران با اشاره به محرومیت‌های آموزشی منطقه پردیس در سال‌های گذشته افزود: با بهره‌برداری از این آموزشگاه، حدود ۴۰۰ دانش‌آموز و خانواده از مشکلات رفت‌وآمد و تراکم مدارس مناطق مجاور رهایی یافتند.

وی همچنین به ساخت دبستان سه کلاسه مشارکتی در روستای دهنه اخلمد اشاره کرد و گفت: این پروژه با مشارکت ۵۰ درصدی اداره نوسازی و ۵۰ درصدی خیّران بومی روستا در کمتر از ۹ ماه ساخته شد که نمونه‌ای موفق از پویش «با من برای ساخت مدرسه» است.

صابری از حضور رئیس و اعضای مجمع خیّران مدرسه‌ساز خراسان رضوی در این مراسم به عنوان دستاوردی مهم یاد کرد که منجر به تسریع در بازسازی مدرسه حجاب رادکان، پیگیری تکمیل پروژه دوکلاسه مدرسه موسوی سیدآباد و حمایت از توسعه فضاهای کارگاهی هنرستان‌ها شد.

در این جلسه اعضای شورای آموزش و پرورش بر تقویت برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی در مدارس تأکید و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت آموزشی و مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی شهرستان ارائه کردند.