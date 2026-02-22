کشف ۳.۵ تن مواد غذایی احتکار شده به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در زهک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر حبیبی فر، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و با انجام اقدامات اطلاعاتی، مأموران پلیس از وجود مقدار قابل توجهی مواد غذایی احتکار شده در یک انبار مطلع شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زهک، افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضایی، تیم‌های عملیاتی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان موفق به کشف دو تن خرما، یک تن قند و ۵۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله توسط کارشناسان حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و متهم یا متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ حبیبی فر در پایان ضمن تأکید بر ادامه قاطعانه برخورد پلیس با پدیده شوم احتکار، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک به ویژه در زمینه احتکار کالا، مراتب را سریعاً از طریق تماس با پلیس ۱۱۰ یا واحدهای گشت اطلاع‌رسانی کنند.