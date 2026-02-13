به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فواد حسین وزیر خارجه عراق به موضع گیری درباره روند انتقال تروریستها زندانی در سوریه به این کشور پرداخت.
وی افزود: حدود ۳۰۰۰ زندانی داعشی از سوریه به عراق منتقل شدهاند و این روند همچنان ادامه دارد.بغداد در حال مذاکره با برخی کشورها است تا شهروندان آنان را که جزو زندانیان داعشی هستند به زودی به کشورهایشان بازگرداند ولی کشورهای اروپایی درباره تحویل گرفتن شهروندان داعشی خود، بیشتر مردد هستند.
فؤاد حسین افزود، عراق برای رسیدگی به زندانیانی که به این کشور انتقال یافتهاند به کمکهای مالی بیشتری نیاز پیدا خواهد کرد.
وی همچنین درباره افزایش فعالیت گروه تندرو داعش در سوریه در دوره اخیر هشدار داد.
فواد حسین درباره روند خروج نظامیان آمریکایی از عراق نیز تاکید کرد: هیچ تغییری در برنامههای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال ۲۰۲۶ ایجاد نشده است.
وزیر خارجه عراق درباره تعیین نخست وزیر عراق نیز گفت: تصمیم به معرفی مجدد نوری المالکی برای تصدی نخستوزیری، موضوعی داخلی است ولی ما پیامهای آمریکا در این باره را جدی می گیریم.
این در حالی است که پیش از منابعی در سازمانهای بشردوستانه اعلام کردند که بیشتر خانوادههای اعضای خارجی داعش پس از عقبنشینی نیروهای قسد، اردوگاه الهول در استان حسکه را ترک کردهاند.
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