۲۲۰۰ تن گوشت مرغ در بازار لرستان عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر جمعه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در هفته منتهی به ۲۳ بهمن‌ماه، با کشتار یک میلیون و ۱۹۵ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ گوشتی پایان دوره، بیش از دو هزار و ۲۶۵ تن گوشت مرغ آماده طبخ به بازار داخل و خارج استان عرضه شده است.

وی گفت: این میزان تولید، نشان‌دهنده تولید و عرضه قابل‌توجه گوشت مرغ بوده و نوعی رکورد محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: میانگین تولید روزانه این میزان بر اساس شش روز کاری، ۳۱۴ تن بوده که حاکی از تولید و توزیع مناسب گوشت مرغ گرم دارد.

صیادی، گفت: در این مدت علاوه بر مقادیر ذکر شده تعداد ۱۹۹ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ پایان دوره به میزان تولید ۳۷۷ تن گوشت مرغ به خارج استان صادر شده است. در مجموع در هفته ذکر شده میزان دو هزار و ۲۶۵ تن گوشت مرغ در استان لرستان تولید و به بازار داخل و خارج استان عرضه شده است.

وی افزود: این میزان از تولید، نتیجه تلاش‌های مستمر مرغداران به‌عنوان بهره‌برداران تولیدی، فعالان بخش کشاورزی لرستان و اجرای برنامه‌های حمایتی دولت است، همچنین، سازمان جهاد کشاورزی لرستان تمام تلاش خود را برای تأمین و توزیع گوشت مرغ به کار گرفته تا رضایت مردم عزیز را جلب کند.