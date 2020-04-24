به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری جمعه‌شب در جمع خبرنگاران با تبریک حلول ماه مبارک رمضان به مردم استان بوشهر و مسلمانان جهان، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان، ماه محبوب خدا شدن بر پایه ایمان و تقوا و بصیرت است.

امام جمعه بوشهر در ادامه افزود: ماه رمضان اوج فصل بهار معنویت انسان و ماه نزول باران آسمانی آیات الهی است و روزه داری موفق است که بر زمین تشنه قلبش باران آیات الهی ببارد.

وی با اشاره به اینکه قرآن خوانی در ماه مبارک رمضان اقسامی دارد، بیان کرد: بهترین شیوه قرائت قرآن، هدایت یابی و عمل خواهی بر اساس آموزه‌های قرآنی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر ادامه داد: طریق آسمانی انس با قرآن در چهار مرتبه صعودی قرائت، فهم، ایمان و عمل به آموزه‌های قرآن کریم است.

آیت الله صفایی بوشهری بیان کرد: در ماه مبارک رمضان اگر قرآن به دل وی با ابراز اینکه ماه رمضان، ماه ذکرالله است، اظهار کرد: روزه در حقیقت موجب نیرومندسازی روح معنوی و ایمانی انسان در برابر اجتناب از گناه و چیرگی بر هوای نفس می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تاکید کرد: بدین جهت است که شرط اجابت دعا در اجتناب از محارم الهی است.