  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

روسیه: آماده استفاده از ابزار نظامی در قطب شمال هستیم

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد این کشور آماده استفاده از ابزار نظامی برای تامین امنیت خود در منطقه قطب شمال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی خاطرنشان کرد: مسکو برای حفاظت از امنیت خود در منطقه قطب شمال، آماده استفاده از همه ابزارها از جمله ابزارهای نظامی است.

وی تصریح کرد: فعالیت نظامی روسیه در منطقه قطب شمال تنها ماهیت دفاعی دارد و تهدیدی برای هیچ‌کس محسوب نمی‌شود.

این مقام روس گفت: تحریم‌های اتحادیه اروپا مسکو را وادار به تغییر سیاست‌های خود نخواهد کرد و بهتر است بروکسل به جای تقابل با روسیه، به فکر رهایی از پیامدهای بحران خاورمیانه باشد.

گروشکو افزود: بروکسل با اعمال تحریم‌ها علیه روسیه مسیر خودکشی را طی می‌کند و اتحادیه اروپا در جنگ ترکیبی علیه مسکو شکست خورده است.

کد مطلب 6809636

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها