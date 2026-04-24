روسیه: آماده استفاده از ابزار نظامی در قطب شمال هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با ریانووستی خاطرنشان کرد: مسکو برای حفاظت از امنیت خود در منطقه قطب شمال، آماده استفاده از همه ابزارها از جمله ابزارهای نظامی است.

وی تصریح کرد: فعالیت نظامی روسیه در منطقه قطب شمال تنها ماهیت دفاعی دارد و تهدیدی برای هیچ‌کس محسوب نمی‌شود.

این مقام روس گفت: تحریم‌های اتحادیه اروپا مسکو را وادار به تغییر سیاست‌های خود نخواهد کرد و بهتر است بروکسل به جای تقابل با روسیه، به فکر رهایی از پیامدهای بحران خاورمیانه باشد.

گروشکو افزود: بروکسل با اعمال تحریم‌ها علیه روسیه مسیر خودکشی را طی می‌کند و اتحادیه اروپا در جنگ ترکیبی علیه مسکو شکست خورده است.