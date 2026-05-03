سوئد یک نفتکش را در بالتیک توقیف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، گارد ساحلی سوئد امروز یکشنبه اعلام کرد که یک نفتکش را در دریای بالتیک توقیف کرده است که گمان می‌ رود بخشی از ناوگان سایه روسیه باشد.

بر اساس اعلام این رسانه، گارد ساحلی سوئد در بیانیه‌ ای خبر داد که به همراه پلیس، کشتی «جین هوی» با پرچم سوریه را در آب‌ های سرزمینی سوئد در جنوب ترلبورگ توقیف کرده و تحقیقات اولیه در مورد عدم صلاحیت دریانوردی را آغاز کرده‌اند.

گارد ساحلی سوئد در ادامه این بیانیه اضافه که این کشتی که مقصد آن نامشخص است و تصور می‌ شود هیچ باری حمل نمی‌ کند، در چندین فهرست تحریم، از جمله فهرست‌ های اتحادیه اروپا و انگلیس ، قرار دارد.

کارل-اسکار بوهلین وزیر دفاع مدنی سوئد در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که این کشتی مظنون به تعلق به ناوگان سایه روسیه است.