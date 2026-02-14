سقف انتشار اوراق مالی در سال آینده تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۲۵ بهمن ماه) و در جریان بررسی ردیف (۲) جداول الزامات منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به الزامات تأمین مالی بودجه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت خالص برای مصارف بودجه عمومی با استفاده از معافیت‌ها و مستثنیات موضوع ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فارغ از وجود یا عدم وجود نهاد واسط : ۱۰۲۵۰۰۰۰ میلیارد ریال

نرخ مالیات بر معاملات اوراق مالی اسلامی دولت: صفر درصد

کارمزد قرارداد تعهد پذیره نویسی و قرارداد معامله گری اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها: صفر درصد

کارمزد انتشار و معاملات اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها در بازارهای اولیه و ثانویه: صفر درصد

میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری های کشور و سازمان های وابسته: ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال

سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکت های دولتی در اجرای طرح های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت به نسبت سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی: ۱۵ درصد

سقف استفاده شرکت های دولتی از ابزارهای مالی بازار سرمایه به غیر از انواع اوراق مالی اسلامی دولتی در اجرای طرح های مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت، به نسبت سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی: ۱۵ درصد

حداقل سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق های وابسته به دستگاههای اجرایی (نسبت به سرمایه گذاری صندوق در قالب سپرده بانکی) : ۵۰ درصد

حداقل میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حسابهای پشتیبان در بازار بین بانکی و سرمایه: ۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال

نرخ سود ویژه شرکت‌های مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص آن‌ها: ۵۰ درصد

مالیات شرکتهای مشمول در فهرست واگذاری با اعمال حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص آن ها: ۲۵ درصد