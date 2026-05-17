  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

پیش‌فروش بلیت قطار مسافری خردادماه از فردا آغاز می‌شود

پیش‌فروش بلیت قطار مسافری خردادماه از فردا آغاز می‌شود

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۱۶ خردادماه، از روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری در بازه زمانی یکم تا ۱۶ خرداد خبر داد و اعلام کرد: این فرآیند از روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) آغاز می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، پیش‌فروش بلیت در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح فردا از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.

همچنین پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در سراسر کشور صورت می‌گیرد.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران همچنین تأکید کرده است که از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه و پس از انجام عملیات پشتیبان‌گیری سامانه، فرآیند پیش‌فروش به صورت همزمان و مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6832379
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فاطمه میراحدی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      لطفا قطار کرمانشاه رو در روز چند تردد بگذارید این همه هزینه و یک بار قطار میاد و همیشه بعدش تعطیل این چندین سال هست درخواست هست ولی بلیطی نیست و خدماتی نیست یک چرخ دستی سالم ندارن خدمات بسیار ضعیف هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها