به گزارش خبرگزاری مهر، راهآهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیهای از آغاز پیشفروش بلیت قطارهای مسافری در بازه زمانی یکم تا ۱۶ خرداد خبر داد و اعلام کرد: این فرآیند از روز دوشنبه (۲۸ اردیبهشت) آغاز میشود.
بر اساس این اطلاعیه، پیشفروش بلیت در تمامی محورهای ریلی از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح فردا از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت انجام خواهد شد.
همچنین پیشفروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ همان روز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری در سراسر کشور صورت میگیرد.
راهآهن جمهوری اسلامی ایران همچنین تأکید کرده است که از ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه و پس از انجام عملیات پشتیبانگیری سامانه، فرآیند پیشفروش به صورت همزمان و مستمر ادامه خواهد داشت.
نظر شما