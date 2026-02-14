موسوی: پنج اثر تاریخی و طبیعی زنجان ثبت ملی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میکائیل موسوی گفت: نشست تخصصی شورای ثبت آثار طبیعی کشور امروز شنبه مورخ ۲۵ بهمن ماه با حضور معاون میراث فرهنگی و مسئول ثبت در دفتر ثبت وزارتخانه، برگزار شد و در این جلسه، پرونده پنج اثر برجسته استان زنجان مورد بررسی دقیق اعضای شورا قرار گرفت و تأیید شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: در این جلسه پرونده‌ آثار زیر شامل دودکش جن در روستای مادآباد واقع در شهرستان ماه‌نشان، قلعه لک‌لک‌ها در روستای شکورچی واقع در شهرستان زنجان، چشم‌انداز صخره‌ای سِسلِنَن‌داغ در روستای ینگجه‌سینار واقع در شهرستان ماه‌نشان، تَنگ دربند در روستای اندآباد واقع در شهرستان ماه‌نشان و درخت توت کهنسال در روستای ایچ واقع در شهرستان طارم بررسی شد.

موسوی اظهار کرد: با ثبت این پنج اثر، شمار آثار طبیعی ملی زنجان افزایش‌یافته و گامی دیگر در جهت صیانت از جاذبه‌های بکر طبیعی استان برداشته شد.

وی ادامه داد: میراث طبیعی شامل پدیده‌های فیزیکی، زیست‌شناختی و زمین‌شناختی، زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر، و مناطقی با ارزش‌های علمی و زیباشناختی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان بیان کرد: بر اساس قوانین، میراث طبیعی ملی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شناسایی، معرفی و ثبت می‌شود.

موسوی خاطرنشان کرد: این آثار محدوده‌های جغرافیایی با ویژگی‌های خاص فیزیکی و زیستی، چشم‌اندازهای منحصربه‌فرد و زیستگاه‌های ارزشمند گونه‌های گیاهی و جانوری را شامل می‌شود که باید برای نسل‌های آینده حفظ و به‌صورت پایدار بهره‌برداری شوند.