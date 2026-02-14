مسدود شدن موقت محور کرج چالوس تا ۱۸ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: محور کرج چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک، از ۲۶ بهمن تا ۱۸ اسفند، در ساعات اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود خواهد شد و رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین آزادراه تهران شمال استفاده کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای گفت: محور کرج چالوس، حدفاصل کرج تا شهرستانک، از ۲۶ بهمن لغایت ۱۸ اسفند، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰،به جز روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه ، به دلیل اجرای عملیات در محدوده‌های خوزنکلا و پلیس راه سد کرج، از کیلومتر ۱۸ تا ۳۰ مسدود خواهد بود.

وی افزود: تردد در این محور در زمان انجام عملیات از طریق آزادراه تهران شمال امکان‌پذیر است و از رانندگان تقاضا می‌کنیم ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مسیر جایگزین را انتخاب کنند و از سفر غیرضروری در محور مسدود خودداری نمایند.

سرهنگ محبی در پایان تأکید کرد: برای مدیریت سفر در این ایام، رانندگان می‌توانند پیش از حرکت مسیر خود را بررسی کرده، زمان‌بندی مناسب برای سفر داشته باشند و از جاده‌های جایگزین استفاده کنند. همچنین رعایت سرعت مطمئنه، فاصله ایمنی و قوانین ترافیکی می‌تواند ضمن کاهش ترافیک، ایمنی سفر هموطنان را تضمین کند.