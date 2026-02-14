۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴

مسدود شدن موقت محور کرج چالوس تا ۱۸ اسفند

جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: محور کرج چالوس از ۲۶ بهمن تا ۱۸ اسفند، شنبه تا چهارشنبه، صبح‌ها به دلیل عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: محور کرج چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک، از ۲۶ بهمن تا ۱۸ اسفند، در ساعات اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود خواهد شد و رانندگان می‌توانند از مسیر جایگزین آزادراه تهران شمال استفاده کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای گفت: محور کرج چالوس، حدفاصل کرج تا شهرستانک، از ۲۶ بهمن لغایت ۱۸ اسفند، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰،به جز روزهای پنجشنبه، جمعه و ایام تعطیل رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه ، به دلیل اجرای عملیات در محدوده‌های خوزنکلا و پلیس راه سد کرج، از کیلومتر ۱۸ تا ۳۰ مسدود خواهد بود.

وی افزود: تردد در این محور در زمان انجام عملیات از طریق آزادراه تهران شمال امکان‌پذیر است و از رانندگان تقاضا می‌کنیم ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مسیر جایگزین را انتخاب کنند و از سفر غیرضروری در محور مسدود خودداری نمایند.

سرهنگ محبی در پایان تأکید کرد: برای مدیریت سفر در این ایام، رانندگان می‌توانند پیش از حرکت مسیر خود را بررسی کرده، زمان‌بندی مناسب برای سفر داشته باشند و از جاده‌های جایگزین استفاده کنند. همچنین رعایت سرعت مطمئنه، فاصله ایمنی و قوانین ترافیکی می‌تواند ضمن کاهش ترافیک، ایمنی سفر هموطنان را تضمین کند.

کد مطلب 6748937

