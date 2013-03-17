بزرگراه شهید زين الدين با نصب تابلوهای ترافیکی ایمن سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالقادر میرزایی افزود: به منظور راهنمايي و هدايت مسافران نوروزی و شهروندان منطقه به بزرگراه شهید زين الدين نسبت به نصب تابلوهاي راهنماي مسير به تعداد 12 عدد به متراژ 48 متر مربع دردو مسير خیابان های دماوند و شهید ياسيني به صورت كنسولي وجانبي اقدام شد.

وی افزود: نصب این تابلوها باعث كاهش معضلات ترافیکی وتصادفات در محور دماوند می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه 4 در ادامه به اجراي طرح اصلاح هندسي و احداث راستگرد در ضلع شمال شرقي خيابان شهيد واثقي به بلوار ميثمي اشاره کرد و گفت: به منظور روانسازي، كاهش تصادفات، تداخلات و تاخيرات در آستانه نوروز، معابر منطقه 4 بهسازی شد.

میرزایی گفت: این عملیات شامل اجراي طرح اصلاح هندسي و احداث راستگرد در ضلع شمال شرقي خيابان شهيد واثقي به بلوار ميثمي است و به منظور افزايش ايمني درتردد عابرين پياده و بويژه معلولين وجانبازان به ايستگاه مترو با همکاری شهرداري ناحيه 6 نسبت به احداث رمپ درضلع غربي ساختمان ايستگاه مترو فرهنگسرا اشراق اقدام کرد.

وی افزود: به منظور رفع مشکلات ترافیکی و تصادفات دسترسي شهروندان از بزرگراه شهید بابايي به جنوب جاده تلو لوپ در ضلع جنوب غربي تقاطع احداث شد.